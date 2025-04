Komisárka Kosová: Požiadavky EÚ a srbských protestujúcich sú totožné

Brusel/Belehrad 16. apríla (TASR) - Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v utorok počas rozhovoru pre Európsku redakciu (ENR) vyjadrila podporu protestujúcim Srbom proti vládnej korupcii a za posilnenie princípu právneho štátu. Balkánska krajina sa podľa nej musí „vrátiť na európsku cestu“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„To čo žiadame od Srbska na jeho ceste k prístupu do EÚ je takmer úplne totožne s tým, čo žiadajú protestujúci v Srbsku,“ uviedla v utorok Kosová pre projekt European Newsroom, ktorého súčasťou je aj TASR. Zdôraznila napríklad „problematický princíp právneho štátu, boj proti korupcii a verejné obstarávanie“. Srbsko je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie.



Srbsko zažíva vlnu najsilnejších protestov od 90. rokov 20. storočia vyvolaných zrútením betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade. Pri tragédii 1. novembra 2024 zahynulo 16 ľudí, väčšinou študentov. Časť srbskej verejnosti príčiny tragédie spája s korupciou, ktorá v krajine podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i výstavbu. Pod tlakom protestov už odstúpilo viacero srbských predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.



Srbský prezident Aleksandar Vučič tvrdí, že protivládne protesty ohrozujú mier a stabilitu Srbska a ich účastníkov obviňuje, že sú platení „zahraničnými spravodajskými službami“. Demonštrácie v sobotu opäť označil za „útok zo zahraničia“.



Vučič tento mesiac poveril lekára Djura Macuta zostavením novej vlády. „Očakávam, že nová vláda bude proeurópska a proreformná,“ vyhlásila Kosová, ktorá koncom apríla navštívi Belehrad.



Agentúra AFP pripomína, že vzťahy medzi Európskou úniou a Srbskom sú občas napäté najmä pre blízky vzťah Belehradu s Moskvou. Prezident Vučič plánuje navštíviť Rusko 9. mája pri príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny.