Komisárka Rady Európy vyzvala Taliansko na zmenu migračnej politiky

Štrasburg/Rím 26. júna (TASR) - Taliansko musí zásadne zmeniť svoju migračnú politiku, najmä pokiaľ ide o záchranu migrantov na mori a dosiahnutie dohôd o zastavení migračných tokov s krajinami ako Tunisko a Líbya. V pondelok to vyhlásila komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovićová. TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Taliansko sa nezapája do záchranných operácií tak, ako by sa malo, a sťažuje túto úlohu mimovládnym organizáciám," odkázala Mijatovićová.



Podľa agentúry ANSA komisárka v kritike narážala na opatrenie talianskej vlády prijaté začiatkom roka, ktoré obmedzuje fungovanie súkromných plavidiel vykonávajúcich pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori. Počas svojej minulotýždňovej misie v Taliansku komisárka odsúdila "alarmujúcu mieru tolerancie", ktorá sa v Európe podľa nej vyvinula voči porušovaniu práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov.



Taliansky minister pre európske záležitosti Raffael Fitto v reakcii na toto vyhlásenie odmietol kritiku "od tých, ktorí pohodlne sedia vo svojich kreslách a idú súdiť našu krajinu". Podľa neho Taliansko v posledných rokoch, často bez cudzej pomoci, zachránilo a prijalo tisíce migrantov.



Mijatovićová vo svojom vyhlásení zároveň vyzdvihla občanov a šéfa samosprávy na ostrove Lampedusa Filippa Mannina za "ľudskosť voči migrantom, ktorá je príkladom pre všetkých".