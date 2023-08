Komisárka Rady Európy: Európa si musí pripomínať holokaust Rómov

Brusel/Štrasburg 1. augusta (TASR) - Všetky európske štáty by si mali uctiť státisíce Rómov zabitých počas druhej svetovej vojny a zabezpečiť, aby sa história Rómov pripomínala a formovala súčasnú Európu. Uviedla to v utorok v tlačovom vyhlásení komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu, ktorý pripadá na 2. augusta.



"Aj takmer po ôsmich desaťročiach zostáva znalosť dejín a kultúry Rómov v spoločnostiach európskych krajín len nepatrná. Nedostatočné vzdelanie o minulosti a súčasnosti Rómov vedie k tomu, že sa každodenne stávajú obeťami nenávisti, násilia a všadeprítomnej diskriminácie," uviedla komisárka vo vyhlásení, z ktorého citoval spravodajca TASR.



Mijatovičová tiež upozornila na to, že v niektorých členských štátoch Rady Európy mnohým Rómom chýba dokonca aj prístup k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť, primerané bývanie a vzdelanie.



Tento stav sa podľa nej ešte zhoršil v kontexte vojny na Ukrajine a pandémie ochorenia COVID-19.



Poznanie rómskej histórie vrátane pripomínania rómskeho holokaustu by podľa komisárky malo slúžiť ako kľúčový prvok pri prekonávaní fenoménu tzv. "anticigánstva", sociálneho vylúčenia, segregácie a marginalizácie Rómov.



