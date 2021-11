Komisárka RE pre ľudské práva víta neschválenie zákona o interrupciách

Brusel/Bratislava 11. novembra (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vo štvrtok privítala rozhodnutie Národnej rady (NR) SR, ktorá neschválila návrh zákona na pomoc tehotným ženám. TASR o tom informoval tlačový odbor Rady Európy.



"Vítam, že slovenský parlament dnes opätovne odmietol nové obmedzenia v prístupe k umelému potratu," uviedla Mijatovičová. Dodala, že je potrebné zabraňovať akémukoľvek obmedzovaniu v oblasti práv i sexuálneho a reprodukčného zdravia žien.



Vo štvrtok za zákon hlasovalo 67 poslancov zo 134 prítomných poslancov NR SR. Proti bolo 38 a zdržalo sa 28 poslancov. Nová legislatíva mala priniesť predĺženie lehoty na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu. Chcela tiež zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a ďalšie zmeny.



Lehota na rozmyslenie o potrate sa mala predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Poslanci to odôvodňovali tým, že žena by si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo.



Poslanci chceli zaviesť aj osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Zaviesť chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.



Zákon mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.



Mijatovičová už v októbri predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi a šéfom piatich parlamentných výborov zaslala otvorený list, v ktorom vyjadrila obavy z návrhu zákona, ktorý by ženám na Slovensku sťažil prístup k interrupciám. Komisárka v liste spresnila, že ochranu práv žien vrátane ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv považuje za prioritu.