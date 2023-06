Komisárka RE:Európania tolerujú porušovanie práv utečencov a azylantov

Brusel/Štrasburg 19. júna (TASR) - Európania majú prekvapivo vysokú mieru tolerancie voči vážnemu porušovaniu ľudských práv utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Upozornila na to v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Uviedla to počas návštevy stredomorského ostrova Lampedusa pri príležitosti utorňajšieho Svetového dňa utečencov, informuje spravodajca TASR.



"Minulotýždňové stroskotanie lode pri gréckom pobreží je ďalšou pripomienkou toho, že aj napriek mnohým varovaniam sú životy ľudí na mori naďalej ohrozené vzhľadom na nedostatočné záchranné kapacity a koordináciu, nedostatok bezpečných a legálnych ciest a solidarity a tiež kvôli kriminalizácii mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia poskytovať pomoc utečencom na mori," uviedla komisárka.



Na iných miestach v Európe sú zas podľa nej zdokumentované prípady navracania utečencov na pozemných aj námorných hraniciach, násilia voči utečencom a migrantom, odopierania prístupu k azylu a humanitárnej pomoci či prenasledovania obhajcov práv utečencov.



"Správy o porušovaní ľudských práv utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov sú v súčasnosti také časté, že sotva vojdú do povedomia verejnosti. Vlády členských štátov Rady Európy... príliš často tolerovali alebo otvorene podporovali prijatie zákonov a politík, ktoré postupne znižovali ochranu ľudských práv ľudí na úteku," upozornila Mijatovičová.



Migračné politiky zamerané na odstrašovanie a presúvanie zodpovednosti na tretie krajiny vytvorili podľa nej živnú pôdu pre praktiky bežne porušujúce práva utečencov a migrantov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)