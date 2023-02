Komisia: Duchovní v Portugalsku od roku 1950 zneužili takmer 5000 detí

Lisabon 13. februára (TASR) - Katolícki duchovní v Portugalsku od roku 1950 zneužili takmer 5000 maloletých. Vyplýva to zo zistení nezávislej komisie, ktorá v pondelok zverejnila výsledky svojho vyšetrovania vychádzajúceho z vypočutí stoviek výpovedí obetí, informovala agentúra AFP.



Koordinátor komisie expertov, detský psychiater Pedro Strecht, počas prezentácie ich záverečnej správy v Lisabone uviedol, že vypočutím viac ako 500 svedectiev sa odborníci dostali k "oveľa väčšej sieti obetí" - je ich minimálne 4815.



Prevažná väčšina oznámených trestných činov je už premlčaná, ale 25 prípadov bolo postúpených polícii a niekoľko vyšetrovaní už bolo začatých, povedal Strecht.



AFP pripomenula, že portugalská cirkevná hierarchia koncom roka 2021 poverila Pedra Strechta, aby vytvoril tím na posúdenie fenoménu pedokriminality v cirkvi.



Očakáva sa, že na jej závery predseda portugalskej biskupskej konferencie, biskup José Ornelas reagovať v priebehu pondelka.



Okrem toho portugalskí biskupi majú v pláne stretnúť sa začiatkom marca a vyvodiť závery zo správy nezávislej komisie. Ešte v januári o tomto zámere informoval sekretár biskupskej konferencie páter Manuel Barbosa.



Alexandra, jedna z obetí zneužívania, pre AFP uviedla, že očakáva odpoveď biskupov so zmesou nádeje a skepsy. Podľa nej predstavuje nezávislá komisia "dobrý prvý krok" pre obete, ktoré chcú "prelomiť múr mlčania", ktorý ich tak dlho obklopoval.



V apríli minulého roku lisabonský kardinál patriarcha a najvyšší prelát portugalskej cirkvi Manuel Clemente avizoval, že je pripravený "uznať chyby minulosti" a "požiadať obete o odpustenie".



AFP dodala, že Clemente sa v pondelok zúčastnil na prezentácii správy nezávislej komisie.



Pomocný biskup z Lisabonu Americo Aguiar nedávno uviedol, že s obeťami zneužívania duchovnými v Portugalsku by sa mohol stretnúť aj pápež František, keď v auguste zavíta do Portugalska.



Toto vyšetrovanie iniciovala samotná cirkev v Portugalsku. V súvislosti s tým, že po celom svete sa objavili tisíce správ o prípadoch pedofílie v rámci katolíckej cirkvi, je pápež František pod tlakom, aby tieto škandály riešil. Vyšetrovania takýchto káuz sa začali vo viacerých krajinách vrátane Austrálie, Francúzska, Nemecka, Írska a Holandska.