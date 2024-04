Komisia EÚ oznámila vznik Aliancie pre kritické lieky

Brusel 25. apríla (TASR) — Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na mimoriadne situácie v oblasti zdravia (HERA) v spolupráci s belgickým predsedníctvom v Rade EÚ v stredu oznámili, že na obdobie piatich vytvorili Alianciu pre kritické lieky. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Aliancia pre kritické lieky spája vnútroštátne orgány, priemysel, organizácie zdravotnej starostlivosti, zástupcov občianskej spoločnosti, Európsku komisiu a agentúry EÚ s cieľom identifikovať najlepšie opatrenia na riešenie nedostatku kritických liekov a na predchádzanie ich nedostatku.



Aliancia sa zameria na priemyselnú politiku a doplní reformu farmaceutických právnych predpisov EÚ. Ide o reakciu na výzvu viac ako 23 členských štátov dosiahnuť strategickú autonómiu v tomto odvetví.



Po výzve z januára 2024 má aliancia v súčasnosti približne 250 registrovaných členov vrátane ministerstiev, vládnych agentúr zastupujúcich členské štáty, spoločností alebo organizácií a zástupcov priemyslu a mimovládnych organizácií.



Hlavným zámerom aliancie bude zvýšenie bezpečnosti dodávok liekov, zlepšenie ich dostupnosti a zníženie závislosti dodávateľského reťazca EÚ. V konečnom dôsledku to prispeje k odolnejšiemu a udržateľnejšiemu farmaceutickému priemyslu v Európe a k bezpečnejším dodávkam liekov pre občanov.



Aliancia vypracuje strategické odporúčania na riešenie nedostatku liekov a jeho predchádzaniu. Medzi kľúčové faktory, ktoré sa analyzujú, patrí nadmerná závislosť od obmedzeného počtu externých dodávateľov, obmedzené možnosti diverzifikácie a obmedzené výrobné kapacity.



Pôjde aj o budovanie nových partnerstiev. Vzhľadom na globálnu povahu dodávateľského reťazca a veľký záujem o účasť v aliancii, ktorý vyjadrili viacerí partneri zo západného Balkánu, ako aj susedné krajiny EÚ, by nové partnerstvá mohli priniesť diverzifikáciu dodávateľského reťazca v oblasti kritických liekov.



EK do apríla 2024 stihla vykonať analýzu slabých miest dodávateľského reťazca v prípade prvej tranže 11 kritických liekov na zozname EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)