Americkí experti odporučili používanie vakcíny od Johnson & Johnson

Washington 27. februára (TASR) - Americká komisia zdravotníckych expertov odporučila v piatok schválenie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Po definitívnom súhlase regulačného úradu pôjde o tretiu očkovaciu látku schválenú na núdzové použitie v USA, ktoré sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) už oznámil, že bude rýchlo konať vo veci odporúčania svojej poradnej komisie. Tá sa po celodennom zasadnutí jednohlasne uzniesla, že prínosy vakcíny J&J prevažujú nad rizikami pre dospelých ľudí. Po konečnom rozhodnutí FDA by mohli s dodávkami niekoľkých miliónov dávok tejto vakcíny začať už v pondelok.



Spojené štáty zrýchľujú svoj očkovací program, potrebujú však naliehavo nové dodávky vakcín na boj proti mutujúcemu koronavírusu, ktorý zabil už viac než 500.000 Američanov, píše AP.



V USA dosiaľ očkujú dvojdávkovými vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna, ktoré FDA schválila v decembri. Najmenej jednu dávku týchto vakcín dostalo v krajine viac než 47 miliónov ľudí, teda približne 14 percent populácie.



Spoločnosť Johnson & Johnson uviedla, že môže do marca dodať 20 miliónov a do júna celkovo 100 miliónov dávok svojej vakcíny. Tá má podľa výsledkov štúdií účinnosť 85 percent pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Celková účinnosť sa znížila na 66 percent po zohľadnení aj miernych prípadov ochorenia.



Dvojdávkové vakcíny od firiem Pfizer a Moderna majú účinnosť okolo 95 percent, pokiaľ ide o zabránenie symptomatickému ochoreniu COVID-19. Rozdiely však môžu byť zapríčinené aj tým, kedy a kde spoločnosť J&J uskutočnila svoje štúdie, približuje AP. Vakcínu Johnson & Johnson totiž testovali v USA, v Latinskej Amerike a v Juhoafrickej republike v čase, keď sa už šírili nákazlivejšie varianty koronavírusu. Tak to ešte nebolo vlani na jeseň, keď testy svojich vakcín ukončovali Pfizer a Moderna.