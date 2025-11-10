Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Komisia navrhla zmeny v rozpočte EÚ, aby zabránila nesúhlasu EP

Na snímke budova Európskej komisie. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Exekutíva Únie ustupuje v citlivých otázkach po tom, ako politické skupiny s väčšinou v europarlamente pohrozili zamietnutím viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034 v objeme 1,8 bilióna eur.

Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) urobila viacero zmien v návrhu budúceho sedemročného rozpočtu EÚ v snahe zabrániť jeho odmietnutiu Európskym parlamentom (EP). Informovali o tom v nedeľu portál Politico a agentúra DPA.

Ide okrem iného o väčšiu spoluúčasť regiónov na rozhodovaní, možné záruky pre poľnohospodárstvo a väčšie zapojenie parlamentu do prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Správy prišli pred pondelkovým kľúčovým virtuálnym stretnutím predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, predsedníčky EP Roberty Metsolovej a dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorej krajina aktuálne predsedá Rade EÚ (členské štáty). Cieľom rokovania je pokúsiť sa dohodnúť kompromis vo svetle čoraz napätejšieho vzťahu medzi europarlamentom a Komisiou.

To, že EK predkladá zmeny vlastného návrhu rozpočtu, je veľmi neobvyklé, konštatovalo Politico s tým, že ide o reakciu na tlak štyroch politických skupín tvoriacich tradičnú centristickú väčšinu v EP.

V októbri politické skupiny Európskej ľudovej strany (EPP), Socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE) a Zelených/Európskej slobodnej aliancie zaslali von der Leyenovej zoznam požadovaných zmien, ktoré rieši nový nedeľňajší dokument.

Zmeny preložené eurokomisiou budú podľa Politica kontroverzné pre národné vlády, ktoré v súčasnosti pozmeňujú celkový návrh Komisie a všeobecne odmietajú ústupky voči EP v tomto štádiu prípravy rozpočtu.

Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.
