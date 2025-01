Komisia nezistila pochybenia v postupe zložiek pri zásahu na FF UK

Praha 23. januára (TASR) - Vyšetrovacia komisia Poslaneckej snemovne českého parlamentu nezistila pochybenia v postupe zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), ktoré by ovplyvnili skutkový dej udalosti. Niektoré nedostatky našla v oblasti operačného a taktického riadenia pred začiatkom streľby. Výsledky vyšetrovania poslancom vo štvrtok predstavil predseda komisie Pavel Kašník, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Komisia nezistila dôvody, okolnosti, informácie a dôkazy na to, aby v danej veci podala trestné oznámenie na akúkoľvek konkrétnu osobu," povedal Karel Haas, ktorý bol určený ako spravodajca predloženého bodu.



Úlohou komisie bolo zmapovať tragickú udalosť od rána 21. decembra 2013 až do konca zásahu IZS na FF UK a vyhodnotiť činnosť IZS na základe dokumentov polície, Úradu vnútornej kontroly Policajného prezídia ČR a Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. Okrem toho mala identifikovať procesy na zlepšenie v oblasti komunikácie a takticko-operačných postupov polície ČR a nakoniec spracovať návrhy na zlepšenie legislatívy. Ich cieľom je efektívnejšie, rýchlejšie a účinnejšie nasadzovaná policajná technika a rýchlejšie odhalenie potenciálneho páchateľa.



"Vyšetrovacia komisia prešetrila vyšetrovanú vec veľmi hĺbkovo, detailne a objektívne. Celkový časový rozsah rokovania pléna komisie bol 69 hodín, komisia pri svojej činnosti vypočula 29 svedkov, rozsah protokolov o vypočúvaní všetkých svedkov predstavuje 385 strán formátu A4. Komisia pri svojej činnosti vykonala dôkazy v rozsahu 797 strán textu a obrazu vo formáte A4," spresnil Kašník.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)