Komisia odporúča posilňujúcu dávku príjemcom 4 vakcín proti covidu

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecká nezávislá poradná komisia pre očkovanie odporúča posilňujúcu dávku mRNA vakcíny proti koronavírusu pre ľudí, ktorí sú úplne zaočkovaní štyrmi vakcínami proti covidu z Číny, Indie a Ruska, ktoré v súčasnosti nie sú schválené na použitie v Európskej únii. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Stála komisia pre očkovanie (STIKO) v návrhu odporúčania vo štvrtok uviedla, že odporúčanie sa týka ľudí, ktorí sú úplne zaočkovaní čínskymi vakcínami Sinovac a Sinopharm a dostali aj takúto posilňujúcu dávku – a to isté platí pre ľudí zaočkovaných indickou vakcínou Covaxin a ruským Sputnikom V.



Nová posilňujúca dávka by sa podľa komisie mala podávať najmenej tri mesiace po predchádzajúcej dávke. Ľudia, ktorí dostali len jednu dávku niektorej z týchto štyroch vakcín, by mali začať novú očkovaciu sériu.



Komisia uviedla, že príjemcovia iných vakcín neschválených v EÚ by mali vo všeobecnosti začať novú sériu, a to s vakcínou schválenou európskymi úradmi.



Vedci sú presvedčení, že miešanie a párovanie vakcín pomáha k lepšej imunite voči koronavírusu, píše AP.



V Nemecku sú používané najmä mRNA vakcíny od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna. V 27-člennej EÚ sú povolené na použitie tri ďalšie vakcíny s inými technológiami – od firiem AstraZeneca, Johnson & Johnson a Novavax.