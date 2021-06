Komisia: Počas volieb v Etiópii nedošlo k porušovaniu ľudských práv

Addis Abeba 26. júna (TASR) - Etiópska komisia pre ľudské práva (EHRC) v sobotu zverejnila svoju správu o nedávnych parlamentných voľbách v Etiópii. Konštatovala v nej, že počas volieb boli zaznamenané násilnosti - vrátane vrážd, nedošlo však k "masívnemu, rozsiahlemu a systematickému porušovaniu ľudských práv".



Agentúra AFP dodala, že v Etiópii naďalej pokračuje sčítanie hlasov odovzdaných v pondelkových voľbách, ktoré sa nekonali vo vojnou zmietanom štáte Tigraj a niekoľkých ďalších politicky alebo bezpečnostne nestabilných regiónov tohto druhého najľudnatejšieho afrického štátu.



AFP uviedla, že EHRC, ktorá je síce vládnym, ale nezávislým orgánom, nedostala povolenie na monitorovanie volebného procesu, ale momentálne po celej krajine presúva okolo 100 svojich zamestnancov, aby dohliadali, či pri sčítaní hlasov nedochádza k zneužívaniu zákona.



Šéf EHRC Daniel Bekele v sobotu na tlačovej konferencii poukázal na to, že niektoré politické strany voľby bojkotovali a došlo aj k uväzneniu niekoľkých vodcov opozície.



EHRC tiež vo svojej správe zdôrazňuje, že voľby v Etiópii sa konali v čase pretrvávajúcich vnútropolitických problémov. Mal pritom na mysli ozbrojený konflikt v štáte Tigraj, ktorý sa ťahá už sedem mesiacov. Boje medzi v Tigraji vypukli po tom, ako tam predseda federálnej vlády Abiy Ahmed vyslal jednotky federálnej armády, aby moci v tomto odbojnom štáte zbavili stranu, ktorá sa odmieta podriadiť centrálnej vláde v Addis Abebe.



Do volieb v Etiópii bolo zaregistrovaných 38 miliónov ľudí, ale mnohí svoje právo nevyužili. Okrem toho hlasovanie bolo odložené alebo zrušené v pätine volebných obvodov, a to kvôli vojne, nestabilnej bezpečnostnej situácii či logistickým problémom.



Abiy sa v parlamentných voľbách uchádzal o dôveru voličov prvýkrát od svojho nástupu k moci v roku 2018. Očakáva sa, že jeho vládna strana získa v parlamente pohodlnú väčšinu.