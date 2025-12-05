< sekcia Zahraničie
Komisia posúdi možný nárok rakúskeho štátu na šperky Habsburgovcov
Členovia panovníckej dynastie zachránili historicky významné klenoty na úteku pred nacistami do kanadského Quebecu.
Autor TASR
Viedeň 3. decembra (TASR) - Rakúsko necháva preveriť možný nárok štátu na nedávno objavené šperky Habsburgovcov. Právne postavenie pokladu, ktorý bol desaťročia uložený v banke v Kanade, by mala objasniť komisia právnikov a historikov, oznámil v piatok rakúsky vicekancelár a minister kultúry Andreas Babler. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
K týmto šperkom patrí aj 137-karátový diamant „Florenťan“, označovaný za jeden z najvýznamnejších klenotov v histórii. Bývalá rakúska cisárska rodina odhalila miesto uloženia klenotov začiatkom novembra.
Členovia panovníckej dynastie zachránili historicky významné klenoty na úteku pred nacistami do kanadského Quebecu. Vnuk posledného cisára Karl Habsburg v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ORF zdôraznil, že ide o súkromný majetok jeho rodiny.
Babler uviedol, že právne otázky okolo diamantov nie sú vyjasnené. „To, či Rakúska republika uplatní prípadné nároky, závisí od výsledkov komisie,“ oznámil. Posudok odborníkov sa očakáva do jesene 2026.
K týmto šperkom patrí aj 137-karátový diamant „Florenťan“, označovaný za jeden z najvýznamnejších klenotov v histórii. Bývalá rakúska cisárska rodina odhalila miesto uloženia klenotov začiatkom novembra.
Členovia panovníckej dynastie zachránili historicky významné klenoty na úteku pred nacistami do kanadského Quebecu. Vnuk posledného cisára Karl Habsburg v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ORF zdôraznil, že ide o súkromný majetok jeho rodiny.
Babler uviedol, že právne otázky okolo diamantov nie sú vyjasnené. „To, či Rakúska republika uplatní prípadné nároky, závisí od výsledkov komisie,“ oznámil. Posudok odborníkov sa očakáva do jesene 2026.