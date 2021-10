Komisia pre očkovanie odporúča tretiu dávku pre ľudí nad 70 rokov

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecká Stála komisia pre očkovanie (STIKO) odporučila vo štvrtok všetkých osobám nad 70 rokov preočkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Posilňovaciu dávku odporúča okrem toho i pre klientov a personál v ambulantných a stacionárnych zariadeniach pre starších ľudí, ako aj pre medicínsky personál prichádzajúci do priameho kontaktu s pacientmi. Informovala o tom agentúra DPA.



STIKO aktualizované odporúčania zdôvodnila tým, že imunitná odpoveď organizmu po vakcinácii je vo vyššom veku vo všeobecnosti nižšia a po nákaze môže napriek očkovaniu častejšie dochádzať k ťažkému priebehu ochorenia COVID-19.



V zariadeniach sociálnej starostlivosti bude pre zvýšené riziko šírenia vírusu povolené podávať tretiu dávku i osobám mladším ako 70 rokov.



Podpornú dávku mRNA vakcíny by mali podľa nemeckej komisie dostať i ľudia zaočkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Malo by sa tak stať od štyroch týždňov po očkovaní. Odborníci to zdôvodňujú najmä nízkou účinnosťou tejto vakcíny proti variantu delta v porovnaní s ostatnými povolenými proticovidovými očkovacími látkami. V Nemecku navyše zaznamenali, že najviac prípadov nákazy po očkovaní sa objavilo u ľudí, ktorým bola podaná americká vakcína Janssen, píše týždenník Spiegel.



Preočkovanie dodatočnou dávkou má nasledovať najskôr po šiestich mesiacoch po absolvovaní kompletného očkovania oboma dávkami mRNA vakcín bez ohľadu na to, o akú očkovaciu látku ide. STIKO doteraz odporúčala takýto postup len pre ľudí s oslabeným imunitným systémom.