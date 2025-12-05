< sekcia Zahraničie
Komisia v USA navrhla zrušiť odporúčanie o očkovaní proti hepatitíde B
Americké zdravotnícke orgány odporúčali univerzálne očkovanie proti hepatitíde B hneď po narodení, čo ju prakticky odstránilo u mladých ľudí v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Poradná komisia (ACIP) vymenovaná ministrom zdravotníctva americkej vlády v piatok hlasovala za zrušenie odporúčania, aby všetci novorodenci boli zaočkovaní proti hepatitíde B. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Americké zdravotnícke orgány odporúčali univerzálne očkovanie proti hepatitíde B hneď po narodení, čo ju prakticky odstránilo u mladých ľudí v Spojených štátoch. Odporúčanie platilo od roku 1991, pričom súčasný minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. dlhodobo používa rétoriku proti očkovaniu.
Po odložení hlasovania o jeden deň ACIP schválil svoje nové odporúčanie v pomere osem hlasov k trom. Pôjde o „individuálne rozhodovanie“ po konzultácii s lekárom, keď sa deti narodia matkám s negatívnym testom na toto ochorenie. Odporúča tiež, aby deti, ktoré nie sú očkované pri narodení, čakali s prvou dávkou aspoň dva mesiace.
Po vymenovaní Kennedyho do funkcie ACIP teraz tvoria prevažne osobnosti kritizované vedeckou komunitou za nedostatok odborných znalostí alebo za presadzovanie teórií skeptických voči očkovaniu. Očkovanie proti hepatitíde B pre novorodencov sa pritom robí v krajinách ako Čína alebo Austrália a odporúča to aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Lekárski experti tvrdia, že takáto zmena je v Spojených štátoch riskantná, a poukazujú na nedostatky v skríningu matiek. „Toto nezodpovedné a zámerne zavádzajúce usmernenie povedie k väčšiemu počtu infekcií hepatitídou B u dojčiat a detí,“ uviedla vo vyhlásení prezidentka Americkej pediatrickej akadémie Susan J. Kresslyová.
