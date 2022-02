Komisia v USA odporučila prepustiť z Guantánama duševne chorého väzňa

Washington 5. februára (TASR) - Špeciálna revízna komisia Spojených štátov odporučila prepustenie duševne chorého saudskoarabského občana Muhammada Kahtáního z väznice Guantánamo, kde ho americkí vojaci fyzicky aj psychicky mučili. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Kahtání sa podľa amerických úradov plánoval priamo podieľať na únosoch lietadiel, ktoré 11. septembra 2001 vrazili do Svetového obchodného centra.



Zadržiavanie Kahtáního "už nie je nevyhnutné pre ochranu (USA) pred stále aktuálnou hrozbou (terorizmu)," uviedla v piatok špeciálna revízna komisia, zložená zo zástupcov amerických ministerstiev a vládnych agentúr.



Komisia odporučila Kahtáního repatriovať do Saudskej Arábie, kde mu môže byť poskytnutá starostlivosť o jeho "značne poškodené duševné zdravie." Komisia tiež navrhla poslať Kahtáního na deradikalizačný program.



Americké úrady zadržali Kahtáního v Afganistane, odkiaľ ho v januári 2002 previezli do väznice Guantánamo. Tam ho, okrem iného, bili, ponižovali, nedovolili mu spať, robili mu klystír a zväzovali ho tak, aby mu spôsobili veľké bolesti.



Tajný oficiálny záznam z Kahtáního "vypočúvania" bol široko medializovaný a odštartoval kampaň ľudskoprávnych organizácií za zatvorenie tohto väzenia. Vláda USA v dôsledku mučenia, ktoré Kahtání zažil, svoju žalobu voči nemu stiahla v roku 2008.



"Kahtáního sme mučili," priznala v roku 2009 predstaviteľka Pentagónu Susan Crawfordová.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International pri príležitosti 20. výročia otvorenia väzenského zariadenie v zálive Guantánamo na Kube v januári opäť vyzvala Biely dom, aby "tento symbol svojvôle, nespravodlivosti a mučenia" zatvoril.



V tábore sa momentálne nachádza 39 väzňov, pričom americké úrady v januári schválili prepustenie ďalších piatich z nich.



Zariadenie bolo založené za vlády republikánskeho prezidenta Georgea Busha mladšieho so zámerom zadržiavať podozrivých islamistických teroristov bez súdu po útokoch z 11. septembra 2001 na New York a Washington.