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Komisia: Vstup Čiernej Hory do EÚ bude stáť približne 3,2 miliardy eur
Vstup Čiernej Hory do EÚ sa očakáva v roku 2028 a jeho pokrytie by malo stáť približne jedno euro ročne za každého daňového poplatníka počas nasledujúceho rozpočtového cyklu medzi rokmi 2028 a 2034.
Autor TASR
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Brusel 30. júna (TASR) - Plánovaný vstup Čiernej Hory do Európskej únie bude stáť približne 3,2 miliardy eur, čo je ekvivalent menej ako jedného eura ročne na každého občana EÚ v rámci Viacročného finančného rámca pre roky 2028 až 2034. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK), píše TASR na základe správy agentúry Reuters a magazínu Politico.
Vstup Čiernej Hory do EÚ sa očakáva v roku 2028 a jeho pokrytie by malo stáť približne jedno euro ročne za každého daňového poplatníka počas nasledujúceho rozpočtového cyklu medzi rokmi 2028 a 2034. „To je ako veľmi lacná šálka kávy,“ uviedol pre Politico anonymný predstaviteľ EK.
Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034 v hodnote približne dvoch biliónov eur bude musieť byť zvýšený, aby sa pokryli náklady na vstup nových členov. EK preto v utorok navrhla zvýšiť rozpočet pre vstup Čiernej Hory, schváliť to však musia ešte členské krajiny EÚ.
„Dnešný balík je ďalším konkrétnym krokom k budúcnosti Čiernej Hory v našej Únii. Pripravujeme Čiernu Horu, členské štáty a naše inštitúcie (na jej vstup),“ uviedla v utorok vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Čierna Hora sa stala kandidátskou krajinou na vstup do EÚ v roku 2010 a členom eurobloku by sa mohla stať v roku 2028, hoci podľa zdroja magazínu Politico sú šance na vstup už od 1. januára 2028 nízke. Príspevky Čiernej Hory do rozpočtu EÚ sa odhadujú na 500 miliónov eur v nasledujúcich siedmich rokoch.
Komisia predpokladá, že celkové čisté náklady (rozdiel medzi príspevkami a nákladmi) na vstup všetkých balkánskych kandidátskych krajín budú počas nasledujúcich siedmich rokov predstavovať osem miliárd eur.
Vstup Čiernej Hory do EÚ sa očakáva v roku 2028 a jeho pokrytie by malo stáť približne jedno euro ročne za každého daňového poplatníka počas nasledujúceho rozpočtového cyklu medzi rokmi 2028 a 2034. „To je ako veľmi lacná šálka kávy,“ uviedol pre Politico anonymný predstaviteľ EK.
Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034 v hodnote približne dvoch biliónov eur bude musieť byť zvýšený, aby sa pokryli náklady na vstup nových členov. EK preto v utorok navrhla zvýšiť rozpočet pre vstup Čiernej Hory, schváliť to však musia ešte členské krajiny EÚ.
„Dnešný balík je ďalším konkrétnym krokom k budúcnosti Čiernej Hory v našej Únii. Pripravujeme Čiernu Horu, členské štáty a naše inštitúcie (na jej vstup),“ uviedla v utorok vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Čierna Hora sa stala kandidátskou krajinou na vstup do EÚ v roku 2010 a členom eurobloku by sa mohla stať v roku 2028, hoci podľa zdroja magazínu Politico sú šance na vstup už od 1. januára 2028 nízke. Príspevky Čiernej Hory do rozpočtu EÚ sa odhadujú na 500 miliónov eur v nasledujúcich siedmich rokoch.
Komisia predpokladá, že celkové čisté náklady (rozdiel medzi príspevkami a nákladmi) na vstup všetkých balkánskych kandidátskych krajín budú počas nasledujúcich siedmich rokov predstavovať osem miliárd eur.