Komisia vyšetrujúca útok na Kapitol má mať právo predvolávať svedkov

Washington 29. júna (TASR) - Nová komisia na vyšetrovanie útoku na sídlo Kongresu zo 6. januára bude mať 13 členov a bude mať právomoc predvolávať si svedkov. Vyplýva to z návrhu legislatívy, ktorý v pondelok predstavila predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, píše agentúra AP.



Snemovňa reprezentantov má o tomto návrhu hlasovať v priebehu najbližšieho týždňa.



Pelosiová vo štvrtok 24. júna oficiálne oznámila, že zriaďuje osobitnú komisiu na vyšetrovanie útoku na sídlo Kongresu. Vyhlásila, že je "našou povinnosťou zistiť pravdu".



Republikánski senátori však zablokovali legislatívu, ktorá by umožnila zriadenie komisie zloženej z členov oboch politických strán, republikánov aj demokratov, pripomína AP.



Ôsmich členov novej komisie podľa AP vymenuje Pelosiová a piati majú byť vymenovaní "po konzultácii" s lídrom republikánov v Snemovni reprezentantov Kevinom McCarthym.



Násilný dav podporovateľov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa sa 6. januára dokázal dostať cez policajtov a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť.



Snemovňa reprezentantov, dolná komora Kongresu, schválila návrh zákona o vytvorení komisie minulý mesiac. Demokratka zo štátu Kalifornia Pelosiová vyhlásila, že dáva prednosť myšlienke, aby vyšetrovanie viedol nezávislý výbor, ale že Kongres už nemôže dlhšie čakať a musí začať hlbšie skúmať januárovú vzburu.



"Šiesty január bol v našej histórii dňom temna," povedala Pelosiová. Ako doplnila, "hrôza a trauma" spôsobená prítomným členom a zamestnancom Kongresu je niečo, čo nedokáže odpustiť.