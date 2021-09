Komisia vyšetrujúca útok na Kapitol predvolala Trumpových poradcov

Na snímke americký prezident Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington 24. septembra (TASR) - Komisia americkej Snemovne reprezentantov, ktorá vyšetruje útok na sídlo Kongresu zo 6. januára, vo štvrtok predvolala na svedecké výpovede štyroch poradcov a blízkych spolupracovníkov bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AP.Komisia predvolala niekdajšieho šéfa kancelárie Bieleho domu Marka Meadowsa, Trumpovho exporadcu Stephena Bannona, bývalého zástupcu kancelárie Bieleho domu pre komunikáciu Dana Scavina, ako aj Kashyapa Patela, ktorý počas Trumpovej vlády pôsobil na ministerstve obrany.Stanica CNN uvádza, že Patel a Bannon majú vypovedať 14. októbra a Scavino a Meadows o deň neskôr. Do 7. októbra majú predložiť všetky dokumenty, o ktoré komisia požiadala. Jej predseda Bennie Thompson uviedol, že štvoricu mužov v písomnom oznámení upovedomil o tom, že komisia vyšetrujeútoku.Vypočúvanie za zatvorenými dverami sa má začať v nasledujúcich týždňoch po tom, čo si komisia preštuduje tisíce strán dokumentov, ktoré si vyžiadala od federálnych agentúr a spoločností vlastniacich sociálne médiá.Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla schválila vytvorenie osobitnej komisie na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone. Jej cieľom je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa na nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu.Násilný dav Trumpových stúpencov sa 6. januára dokázal dostať cez policajtov a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole bolo zadržaných takmer 600 ľudí.