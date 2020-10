Komisia zodpovedná za prezidentské debaty sľubuje nastavenie poriadku

Moderátor Chris Wallace zo spravodajskej stanice Fox News počas prvej prezidentskej debaty amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickým prezidentským kandidátom a bývalým viceprezidentom Joeom Bidenom 29. septembra 2020 v Clevelande. Foto: TASR/AP

Washington 1. októbra (TASR) - Americká komisia organizujúca prezidentské predvolebné debaty v stredu oznámila, že pridá nové "nástroje na zachovanie poriadku" v nasledujúcich debatách. Zmeny sa rozhodla urobiť po prvej chaotickej debate z utorka večera medzi prezidentom Donaldom Trumpom a jeho demokratickým protikandidátom Joeom Bidenom, napísala tlačová agentúra AP. Uvažuje sa napríklad nad možnosťou vypnúť kandidátovi mikrofón.Počas prvej debaty Trump často prerušoval svojho súpera Bidena, ktorý neraz nemohol vôbec dokončiť vetu.Moderátor debaty Chris Wallace z televízie Fox News niekoľkokrát Trumpa prosil, aby nechal Bidena rozprávať bez prerušovania a držal sa dohodnutého formátu otázok, ale márne. Biden bol z toho podráždený, nazval Trumpaa v jednom momente povedal prezidentovi", pripomenula agentúra AFP.Moderátor Wallace priznal, že na taký zmätok nebol pripravený.povedal pre denník New York Times.Nestranná komisia organizuje každú prezidentskú debatu pred voľbami už od roku 1988. Vo vyhlásení v stredu napísala, že prvá debataKomisia doplnila, žeSú návrhy, aby moderátori mali právomoc dočasne vypnúť kandidátovi mikrofón. Wallace však poukázal na to, že on Trumpa vypol, ale prezident stále hlasno rozprával ďalej smerom k Bidenovi, ktorý stál blízko.Prvá prezidentská debata trvala 90 minút a konala sa 35 dní pred voľbami novej hlavy štátu. Ďalšie debaty medzi Trumpom a Bidenom budú 15. a 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta prebehne 7. októbra.