Komisii OSN pre postavenie žien bude predsedať Saudská Arábia

Ženeva/New York 29. marca (TASR) – Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu v New Yorku zvolila za predsedu Komisie OSN pre postavenie žien (UNCSW) predstaviteľa Saudskej Arábie. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Predsedom UNCSW sa po verejnej voľbe 45 členských štátov komisie stal saudskoarabský vyslanec Abd al-Azíz al-Wáil. Mandát trvá jeden rok.



Humanitárna organizácia Amnesty International vo štvrtok vyhlásila, že je voľbou šokovaná. Saudská Arábia je absolutistická monarchia, kde kráľovská rodina vládne v duchu ultrakonzervatívnej interpretácie islamu. Správa Svetového ekonomického fóra (WEF) o rodovej rovnosti za rok 2023 zaradila Saudskú Arábiu na 132. priečku zo 146 hodnotených krajín.



"Je to pre nás šok," vyhlásila Natalie Wengerová, ktorá sa vo švajčiarskej pobočke Amnesty International zaoberá Saudskou Arábiou. Krajina podľa nej rozbehla rozsiahlu marketingovú kampaň za zlepšenie svojho imidžu, v ktorej sa snaží prezentovať ako moderná krajina, no sú to iba prázdne gestá. Ako Wengerová dodala, naďalej tam dochádza k porušovaniu práv žien.



Nedávno zverejnená správa Amnesty International uvádza prípad matky dvoch detí, ktorá bola odsúdená na 27 rokov za mrežami po tom, ako sa na sociálnej platforme X v rámci svojej dizertačnej práce postavila na obranu práv žien.



Krajiny predsedajúce UNCSW by mali podľa Wengerovej ísť príkladom. "Preto toto predsedníctvo považujeme za tragédiu," dodala.



Aktuálny predseda z Filipín navrhol saudskoarabského diplomata počas zasadnutia komisie ako jediného kandidáta. Jeho návrh bol prijatý po tom, ako žiadna z krajín nevzniesla námietku.