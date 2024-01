Kommersant: Internet v Rusku vypínajú kvôli protivzdušnej obrane

Moskva/Praha/Londýn 29. januára (TASR) - Výpadky mobilného internetu, ktoré pociťujú zákazníci v niekoľkých regiónoch Ruska, súvisia s potrebami ruského ministerstva obrany a nutnosťou nastaviť zariadenia určené na ochranu pre dronovými a leteckými útokmi.



S odvolaním sa na anonymné zdroje z prostredia ruských mobilných operátorov o tom v pondelok napísal ruský denník Kommersant, ktorého správu citovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), informuje TASR.



Kommersant vo svojej správe píše, že úrady Pskovskej, Novgorodskej a Leningradskej oblasti na severozápade európskej časti Ruska avizovali, že od 25. do 30. januára na ich území nebude v noci fungovať 4G mobilný internet (LTE). Podobná je situácia aj v iných regiónoch, píše Kommersant.



Podľa oficiálnej verzie tieto výpadky internetu súvisia s technickými prácami na nastavení rádiového frekvenčného spektra.



Zdroje Kommersantu z prostredia troch veľkých ruských telekomunikačných operátorov však tvrdia, že internet je obmedzený na pokyn ministerstva digitálneho rozvoja, nie z iniciatívy operátorov, podľa ktorých ich systémy pracujú dobre a spoľahlivo.



Podľa jedného zo zdrojov bolo vysokorýchlostný internet potrebné vypnúť, aby sa upravili nastavenia armádnych a policajných zariadení na protidronovú a protivzdušnú obranu. V prípade severozápadných regiónov si zvýšenie bezpečnosti vyžiadala zrejme aj cesta ruského prezidenta Vladimira Putina do Petrohradu v dňoch 26. – 28. januára, poznamenal Kommersant.



Pôvodne sa predpokladalo, že mobilný internet v regiónoch bude vypnutý nielen v noci, ale aj cez deň. "Odpojenie v noci je kompromisom. Aj tak však dostávame sťažnosti od zákazníkov - fyzických aj právnických osôb," uviedol pre Kommersant jeden zo zdrojov.



Okrem nepríjemností pre zákazníkov a poškodenia dobrého mena operátorov by totiž výpadky internetu mohli skomplikovať aj prevádzku videomonitorovacích systémov, kamier, ktoré sú pripojené bezdrôtovo, ako aj platobných terminálov a bankomatov, ak nemajú káblové pripojenie alebo wi-fi.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine do prihraničných regiónov Ruska pravidelne zalietavajú bojové drony, pričom dochádza k škodám na životoch i majetku. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tieto útoky prichádzajú z ukrajinskej strany. Kyjev ich vo väčšine prípadov nekomentuje.



V januári dron po prvý raz zasiahol objekt v Leningradskej oblasti – terminál skvapalneného zemného plynu v prístave Usť-Luga. Uskutočnil sa aj pokus o útok na ropný terminál v petrohradskom prístave. Drony údajne leteli z územia Ukrajiny.