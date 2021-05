Kommersant: Putin a Biden sa môžu stretnúť vo Švajčiarsku

Moskva 18. mája (TASR) - Stretnutie prezidentov Ruska a Spojených štátov Vladimira Putina a Joea Bidena, ktoré sa predpokladá v júni, sa môže uskutočniť vo Švajčiarsku, informoval v pondelok ruský denník Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje.



Podľa denníka Kremeľ odmietol komentovať informácie o možnom mieste konania summitu. Moskva zatiaľ ani oficiálne nepotvrdila, že sa schôdzka uskutoční. Podľa zdrojov Kommersantu bude toto rozhodnutie do značnej miery závisieť od rozhovorov medzi ministrami zahraničných vecí Ruska a USA Sergejom Lavrovom a Anthonym Blinkenom naplánovaných na 19. - 20. mája.



Kommersant pripomenul, že Biden navrhol summit počas telefonického rozhovoru s Putinom v polovici apríla. Neboli uvedené presné dátumy. Administratíva Bieleho domu navrhla ako miesto stretnutia tretiu krajinu. Kremeľ uviedol, že tento návrh študuje.



Biden navrhol, aby sa schôdzka s Putinom konala 15. - 16. júna v niektorej z európskych krajín, dodal Kommersant.



Podľa agentúry Reuters majú Lavrov a Blinken rokovať koncom tohto týždňa na Islande, čo budú rozhovory na najvyššej úrovni medzi Moskvou a Washingtonom od nástupu Bidena do funkcie. Očakáva sa, že budú diskutovať o prípravách na potenciálny summit prezidentov.



Biden začiatkom mája vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO bude 14. júna v Bruseli.