Komory hlasujú o treťom funkčnom období sporného prezidenta

Moroni 14. januára (TASR) - Komorskí voliči sa v nedeľu vyberú do volebných miestností, kde rozhodnú o tom, či súčasnému prezidentovi Azalimu Assoumanimu, ktorý vyjadril presvedčenie o svojom znovuzvolení, odovzdajú tretie za sebou nasledujúce funkčné obdobie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Voľby prichádzajú v čase, keď je opozícia na tomto súostroví v Indickom oceáne rozdelená.



Assoumani, ktorý je pri moci od roku 2016, predĺžil svoje pôsobenie v úrade hlavy štátu prostredníctvom kontroverzného ústavného referenda v roku 2018, ktorým sa zrušili limity na prezidentské funkčné obdobie.



Viacerí predstavitelia opozície vyzvali voličov, aby bojkotovali voľby, v ktorých sa o najvyšší štátnický post uchádza päť kandidátov proti 65-ročnému Assoumanimu.



Kritici ho obviňujú z väznenia oponentov alebo nútenia odísť do exilu - jeho úhlavný rival a veľmi populárny predchodca Ahmed Abdallah Sambi bol v novembri 2022 odsúdený na doživotie na základe obvinenia z vlastizrady.



Podozrenia z podvodov sa objavili aj v dôsledku neskorého zverejnenia volebných zoznamov, pričom opoziční lídri tiež tvrdia, že mnohí voliči si stále nie sú istí, kde majú hlasovať.



Otvorené protesty sú však na troch ostrovoch krajiny zriedkavé a Assoumaniho stúpenci dúfajú, že sa zopakuje hlasovanie z roku 2019, keď bol zvolený v prvom kole so 60 percentami.



V prevažne moslimskom štáte, ktorý vyhlásil nezávislosť od Francúzska v roku 1975 a kde podľa Svetovej banky (WB) žije 45 percent z približne 900.000 obyvateľov pod hranicou chudoby, má právo voliť takmer 340.000 ľudí.



Ak žiadny z prezidentských kandidátov nezvíťazí, druhé kolo volieb sa uskutoční 25. februára.