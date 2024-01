Komory pre povolebné nepokoje vyhlásili nočný zákaz vychádzania

Moroni 18. januára (TASR) - Komorská vláda vyhlásila nočný zákaz vychádzania v reakcii na zrážky bezpečnostných zložiek s demonštrantmi, ktorí vyjadrovali nespokojnosť so sporným znovuzvolením prezidenta Azaliho Assoumaniho. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Opatrenie vstúpilo do v platnosti od stredy 22.00 h miestneho času (20.00 h SEČ). V hlavnom meste Moroni začalo platiť ešte o niekoľko hodín skôr.



Demonštranti v stredu vyplienili dom bývalého vládneho ministra a podpálili ho, zatiaľ čo ďalší sa usilovali zablokovať cesty v hlavnom meste. Polícia voči nim zakročila slzotvorným plynom a v spolupráci s armádou sa snažila odstraňovať pouličné zátarasy vytvorené demonštrantmi.



Assoumani zvíťazil nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb v tomto ostrovnom africkom štáte so ziskom takmer 63 percent hlasov. Opozícia hlasovanie odsúdila ako zmanipulované.



"Hlasovanie z nedele 14. januára 2024 je neplatné. Odsudzujeme ho a žiadame jeho úplné a jednoduché anulovanie," uviedla v spoločnom vyhlásení pätica opozičných prezidentských kandidátov.



Organizácia Spojených národov vyzvala všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť. "V čase, keď eskaluje povolebné napätie, je prvoradé, aby úrady zaistili bezpečné prostredie, v ktorom všetci Komorčania vrátane členov politickej opozície môžu slobodne vyjadrovať svoje názory a uplatňovať svoje právo na pokojné zhromažďovanie," uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.