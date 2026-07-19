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Kompetencie predsedníčky parlamentu bude vykonávať Hallerová Nagyová
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
Autor TASR
Budapešť 19. júla (TASR) - Kompetencie predsedníčky maďarského parlamentu bude dočasne vykonávať jeho podpredsedníčka Anikor Hallerová Nagyová. Šéfka zákonodarného zboru Ágnes Forsthofferová bude totiž až do zvolenia nového prezidenta republiky vykonávať funkciu hlavy štátu. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI.
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Napriek svojmu nesúhlasu ju podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie prevezme predsedníčka parlamentu Forsthofferová. Tá už predložila návrh, aby ju vo vedení parlamentu dočasne zastúpila Hallerová Nagyová a parlament o tom rozhodne na pondelkovom zasadnutí.
„Túto úlohu budem vykonávať verne v súlade so základným zákonom a ústavným poriadkom Maďarska, s ohľadom na dôstojnosť úradu a podľa mojich najlepších schopností. Počas prechodného obdobia urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zverené úlohy plnila vyvážene, nestranne a v záujme krajiny,“ povedala Forsthofferová.
Maďarský premiér Péter Magyar v sobotu zdôraznil, že zákonodarný zbor musí nového prezidenta zvoliť do 30 dní. Najvhodnejšieho kandidáta by podľa neho mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.
Šéf vládnej strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Napriek svojmu nesúhlasu ju podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie prevezme predsedníčka parlamentu Forsthofferová. Tá už predložila návrh, aby ju vo vedení parlamentu dočasne zastúpila Hallerová Nagyová a parlament o tom rozhodne na pondelkovom zasadnutí.
„Túto úlohu budem vykonávať verne v súlade so základným zákonom a ústavným poriadkom Maďarska, s ohľadom na dôstojnosť úradu a podľa mojich najlepších schopností. Počas prechodného obdobia urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zverené úlohy plnila vyvážene, nestranne a v záujme krajiny,“ povedala Forsthofferová.
Maďarský premiér Péter Magyar v sobotu zdôraznil, že zákonodarný zbor musí nového prezidenta zvoliť do 30 dní. Najvhodnejšieho kandidáta by podľa neho mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.
Šéf vládnej strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.