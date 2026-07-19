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Kompetencie predsedníčky parlamentu bude vykonávať Hallerová Nagyová

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Na snímke sprava predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a maďarská podpredsedníčka parlamentu Anikó Hallerné Nagyová pózujú pri príležitosti koncertu k začiatku predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine v Bratislave v stredu 1. júla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.

Autor TASR
Budapešť 19. júla (TASR) - Kompetencie predsedníčky maďarského parlamentu bude dočasne vykonávať jeho podpredsedníčka Anikor Hallerová Nagyová. Šéfka zákonodarného zboru Ágnes Forsthofferová bude totiž až do zvolenia nového prezidenta republiky vykonávať funkciu hlavy štátu. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI.

Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Napriek svojmu nesúhlasu ju podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie prevezme predsedníčka parlamentu Forsthofferová. Tá už predložila návrh, aby ju vo vedení parlamentu dočasne zastúpila Hallerová Nagyová a parlament o tom rozhodne na pondelkovom zasadnutí.

„Túto úlohu budem vykonávať verne v súlade so základným zákonom a ústavným poriadkom Maďarska, s ohľadom na dôstojnosť úradu a podľa mojich najlepších schopností. Počas prechodného obdobia urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zverené úlohy plnila vyvážene, nestranne a v záujme krajiny,“ povedala Forsthofferová.

Maďarský premiér Péter Magyar v sobotu zdôraznil, že zákonodarný zbor musí nového prezidenta zvoliť do 30 dní. Najvhodnejšieho kandidáta by podľa neho mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania.

Šéf vládnej strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
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