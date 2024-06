Komplex Crocus City Hall už nebude slúžiť ako koncertná sála

Moskva 29. júna (TASR) - Kultúrno-zábavný komplex Crocus City Hall na predmestí Moskvy, v ktorom došlo v marci k teroristickému útoku, nebude po obnovení prevádzky fungovať ako koncertná sála. Uviedol to v sobotu gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



K útoku v komplexe na predmestí ruskej metropoly došlo 22. marca pred koncertom ruskej rockovej skupiny Piknik. Do objektu vtedy vtrhlo niekoľko ozbrojených mužov, ktorí spustili paľbu do návštevníkov a zamestnancov. V budove vypukol požiar. Obeťami teroristického útoku sa stalo 144 ľudí.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila odnož teroristickej skupiny Islamský štát. Rusko však viackrát a bez akýchkoľvek dôkazov tvrdilo, že na útoku sa podieľala Ukrajina. Kyjev obvinenie poprel.



"Koncertná sála tam už nebude," povedal Vorobiov pre ruskú tlačovú agentúru RIA Novovosti. Neprezradil však, na čo bude toto miesto slúžiť v budúcnosti.



Komplex Crocus City Hall bol otvorený v roku 2009. Bývalý prezident USA Donald Trump tam v roku 2013 zorganizoval súťaž Miss Universe. V tom istom roku tam vystúpil aj britský komik Eddie Izzard, pripomína AFP.