Komplex juhoafrického parlamentu štyri dni po požiari opustili hasiči

Kapské Mesto 6. januára (TASR) – Štyri dni po vypuknutí rozsiahleho požiaru v parlamente Juhoafrickej republiky odišli z areálu hasiči, ktorí komplex budov odovzdali policajným vyšetrovateľom. Oznámili to vo štvrtok tamojšie úrady, píše agentúra DPA.



Muža podozrivého zo založenia požiaru zadržali a predviedli pred súd pre obvinenia z vlámania, krádeže, podpaľačstva a porušenia zákona o bezpečnosti, ktorý obmedzuje prístup do vládnych budov. Muž mal pri sebe aj výbušné zariadenie, uviedla prokuratúra.



Úrady sa odmietli vyjadriť k možným motívov konania podozrivého s tým, že je priskoro hovoriť, či išlo o úmyselný útok na sídlo parlamentu. Polícia však nevylúčila možnosť ďalších zatknutí.



Požiar vypukol v komplexe parlamentu v centre Kapského Mesta v nedeľu skoro ráno. Zničil hlavnú sieň budovy Národného zhromaždenia a spôsobil značné škody na ďalších objektoch v areáli vrátane starej budovy parlamentu, ktorú vybudovali za britskej koloniálnej éry koncom 19. storočia.



Hasiči dostali plamene pod kontrolu, len aby sa znova rozhoreli v pondelok večer a opätovne v utorok. V areáli zotrvali preventívne do stredajšieho večera, uviedol parlament v oznámení. Celkovo 300 hasičov podľa neho pracovalo na úplnom zahasení požiaru 71 hodín.