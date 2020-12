Komplica pri útokoch na Charlie Hebdo odsúdili na 30 rokov väzenia

Paríž 16. decembra (TASR) - Súd vo francúzskej metropole Paríž odsúdil v stredu na 30 rokov väzenia jedného z hlavných obžalovaných v procese týkajúcom sa útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo z roku 2015. Rovnaký trest dostala aj vdova po jednom z útočníkov. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Francúzsky súd v rámci procesu uznal za vinných 14 komplicov, ktorí mali napomáhať islamistickým militantom stojacim za útokmi na redakciu magazínu Charlie Hebdo a židovský supermarket v Paríži zo 7.-9. januára 2015, ktoré si vyžiadali dovedna 17 obetí.



Ali Riza Polat, ktorému súd vymeral 30 rokov odňatia slobody, bol zodpovedný za logistiku útokov, ku ktorým sa prihlásili Islamský štát (IS) a teroristická sieť al-Káida. Na súde prítomný osobne a prokuratúra preňho žiadala doživotie.



Tridsaťročný trest väzenia dostala aj Hayat Boumeddieneová, vdova po jednom z útočníkov. Keďže tesne pred útokmi utiekla do Sýrie, bola súdená v neprítomnosti. Predpokladá sa, že by stále mala byť nažive - je na ňu vydaný medzinárodný zatykač. Súd ju uznal vinnou z financovania terorizmu a členstva v zločineckej teroristickej sieti.



Traja z celkovo 14 usvedčených komplicov vrátane dvoch mužov, ktorí vdove po útočníkovi pomohli tajne dostať sa z Francúzska, boli taktiež súdení v neprítomnosti. Obaja sú zrejme mŕtvi - jeden z nich Mohamed Belhoucine bol odsúdený na doživotie.



Ostatní obžalovaní boli uznaní za vinných z rôznych obvinení - od členstva v zločineckej organizácii po spolupáchateľstvo počas útokov a odsúdení na viacročné väzenské tresty. Páchateľom mali zabezpečiť k útoku zbrane, autá či iné vybavenie použité pri útokoch. Viacerí z nich boli oslobodení spod obvinení z terorizmu a uznaní za vinných z menej závažných zločinov, priblížila agentúra Reuters.



Všetci traja útočníci - bratia Chérif a Said Kouachi a Amédy Coulibaly zahynuli počas policajného zásahu. Amedy Coulibaly, ktoré partnerkou bola Hayat Boumeddieneová, usmrtil policajtku a štyroch ľudí v židovskom obchode.



Verdikt bol vynesený po tri mesiace trvajúcom procese, ktorý sprevádzali ďalšie teroristické útoky, ako aj pandémia koronavírusu, ktorým sa nakazili niektorí z obžalovaných. Právny zástupca magazínu Charlie Hebdo Richard Malka v záverečnej reči vyhlásil, že "karikatúry (ktoré zverejňoval tento časopis) sú nevinné" a nemôžu slúžiť ako ospravedlnenie pre útoky.



V októbri bol na predmestí Paríža zavraždený učiteľ dejepisu a zemepisu Samuel Paty. K vražde došlo niekoľko dní po tom, ako Paty svojim študentom na seminári o slobode vyjadrovania ukázal známe karikatúry proroka Mohameda, čo časť miestnej moslimskej komunity pobúrilo. Páchateľom bol mladý moslim čečenského pôvodu Abdullah Anzorov, ktorého krátko po čine policajti zastrelili, pretože pri pokuse o zadržanie kládol aktívny odpor.



Po útoku na redakciu Charlie Hebdo v januári 2015, pri ktorom zahynulo 12 ľudí, zažilo Francúzsko vlnu islamistických útokov, ktorá vedenie štátu primala k celonárodnej diskusii o mieste islamu v sekulárnej spoločnosti. Islamistické útoky si vo Francúzsku počas uplynulých rokov vyžiadali už viac ako 250 obetí na životoch.