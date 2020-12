Komplikáciám s COVID-19 podľahol charkovský primátor Kernes

Kyjev/Berlín 17. decembra (TASR) - Komplikáciám spôsobeným infekčným ochorením COVID-19 podľahol vo štvrtok ráno v Berlíne vo veku 61 rokov primátor mesta Charkov Hennadij Kernes. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady a Kernesových príbuzných.



Kernes bol jedným z najprominentnejších ukrajinských židovských politikov. Zbohatol v 90. rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu a následne vstúpil do politiky. Primátorom Charkova bol od roku 2010 až do svojej smrti.



Po zosadení prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča v roku 2014, ktorého Kernes dovtedy podporoval, sa pridal k výzvam, aby bol Charkov nezávislým od proeurópsykch ukrajinských lídrov.



Koncom apríla 2014 Kernesa postrelil neznámy útočník, pričom mu zasiahol chrbticu aj pľúca. Kernes sa podrobil niekoľkým operáciám, ktoré absolvoval na Ukrajine aj v Izraeli. Zotavil sa, no odvtedy bol odkázaný na invalidný vozík.



Novým koronavírusom, ktorý ochorenie COVID-19 spôsobuje, sa Kernes nakazil v septembri. Následne ho 17. septembra previezli do berlínskej kliniky Charité, odvtedy sa na verejnosti neukázal.



Kernes získal v októbrových komunálnych voľbách vyše 60 percent hlasov. Strana Obnova, za ktorú kandidoval, vtedy ubezpečila, že sa chystá vrátiť do Charkova.