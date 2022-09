Komunálne a senátne voľby v Česku sa skončili, začína sčítanie hlasov

Komunálne a senátne voľby sa v Česku konajú v piatok od 14.00 do 22.00 h a pokračujú v sobotu, keď budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Na snímke volička vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej urny počas volieb do obecných zastupiteľstiev v ČR. Praha, 23. septembra 2022.