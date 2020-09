Komunálne voľby na Ukrajine by sa mali konať i napriek pandémii

Kyjev 14. septembra (TASR) - Októbrové komunálne voľby by sa na Ukrajine podľa tamojšej ústrednej volebnej komisie mali konať aj napriek tomu, že niektoré regióny sa na tzv. koronavírusovom semafore nachádzajú v červenej zóne. Informovala o tom v nedeľu agentúra UNIAN.



"Byť súčasťou červenej zóny podľa vládneho nariadenia nie je v skutočnosti dôvod na zrušenie volieb," uviedol Serhij Postivyj z ústrednej volebnej komisie.



Zároveň dodal, že podľa ukrajinských zákonov môžu byť voľby do miestnych zastupiteľstiev, ktoré sú naplánované na 25. októbra, zrušené iba v dvoch prípadoch - pri vyhlásení stanného práva alebo núdzového stavu.



Podľa Postivého nemá ústredná volebná komisia v súčasnosti informácie o tom, že by sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie - či už v celej krajine, alebo v jej určitých oblastiach - predpokladalo zrušenie alebo odloženie volieb.



Postivyj však tvrdí, že zrušenie alebo odloženie volieb je teoreticky možné, ak vládni predstavitelia vyhlásia núdzový stav. Ide však o komplikovaný postup.



Ukrajina pre šírenie nového koronavírusu uzavrela do konca septembra svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie platí od 29. augusta do 28. septembra. Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nevzťahuje na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti viacerých kategórií.