Kyjev 26. októbra (TASR) - Nedeľné komunálne voľby na Ukrajine sprevádzala nízka účasť voličov - podľa ústrednej volebnej komisie svoje právo využilo len 37 percent voličov.



Konečné výsledky komunálnych volieb by mali byť známe do piatich dní, uviedla v pondelok agentúra Ukrinform. Ak sa v niektorom z miest a obcí nepodarilo zvoliť primátora či starostu v prvom kole, na 15. novembra je naplánované ich druhé kolo. To je aj prípad hlavného mesta Kyjev, kde do druhého kola postúpil opäť Vitalij Klyčko.



Z tzv. exit pollov vyplýva, že vládna strana Sluha ľudu, ktorej zakladateľom je prezident Volodymyr Zelenskyj, nebola v nedeľných komunálnych voľbách veľmi úspešná. Vo väčšine veľkých miest totiž skončila, pokiaľ ide o počet poslancov v zastupiteľstvách, na nižších priečkach rebríčka.



Nedeľné voľby sa považovali za test obľúbenosti prezidenta Zelenského, ktorého popularita za pol druha roka, čo je pri moci, výrazne klesla. Prezidentské voľby v roku 2019 Zelenskyj vyhral aj vďaka sľubom, že v krajine zlikviduje korupciu a ukončí vojnu s ruskými separatistami na východe Ukrajiny.



Aj vďaka takýmto sľubom získala vlani vo voľbách do ukrajinského parlamentu jeho novovytvorená strana Sluha ľudu absolútnu väčšinu, konštatovala agentúra AFP. Súčasne však pripomenula, že voliči nevidia hmatateľné výsledky Zelenského politiky a klesá preto obľúbenosť jeho samého i popularita jeho strany.



Analytik Mykola Davyďuk uviedol, že pre Zelenského je výsledok komunálnych volieb "veľkou ranou". Dodal, že volebný výsledok by mohol mať za následok zmenu vlády či dokonca aj predčasné parlamentné voľby.



Komunálne voľby sa konali na území celej Ukrajiny s výnimkou časti Donbasu na východe, ktoré Kyjev neovláda, a niekoľkých oblastí susediacich s tzv. styčnou líniou.



Ukrajinci vo voľbách rozhodovali o zložení 22 regionálnych zastupiteľstiev, 381 mestských zastupiteľstiev, 136 okresných zastupiteľstiev, viac ako 1000 obecných zastupiteľstiev, ako aj o starostoch a primátoroch väčšiny miest, obcí a mestských častí.