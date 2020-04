Komunálne voľby v Rumunsku zrejme pre koronavírus odložia

Bukurešť 3. apríla (TASR) - Rumunská vláda v dôsledku pandémie nového koronavírusu takmer s istotu presunie termín konania júnových komunálnych volieb. Oznámil to vo štvrtok večer rumunský premiér Ludovic Orban, informovala agentúra Reuters.



V Rumunsku boli na jún plánované komunálne voľby, v novembri sa zase majú konať parlamentné voľby.



"Je takmer isté, že komunálne voľby sa nebudú môcť uskutočniť 28. júna. Po konzultácii s inými stranami rozhodneme o termíne, v ktorom by sa voľby mohli konať za najlepších možných podmienok - vzhľadom na (dovtedajší) vývoj pandémie," vyhlásil Orban v súkromnej spravodajskej televízii Digi24.



Rumunsko, ktoré eviduje 2738 nakazených a 115 úmrtí, vyhlásilo 16. marca stav núdze a rumunský prezident Klaus Iohannis nariadil od 25. marca prísne obmedzenie pohybu ľudí v snahe spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu. Rumuni môžu odísť z domu počas dňa, len ak pôjdu do práce alebo zohnať si základné potreby. Ľudia nad 65 rokov majú úplný zákaz opustiť svoje bydlisko.



Premiér dodal, že väčšina prognóz naznačuje, že vrchol pandémie nastane medzi 20. aprílom a 1. májom. Potom by sa už v Rumunsku mala nákaza šíriť pomalšie, uviedol.



Rumunský minister zdravotníctva Nelu Tataru vo štvrtok avizoval, že od polovice mája by mohli byť uvoľnené aj aktuálne platné obmedzenia pohybu ľudí.