Komunálne voľby v Británii sa skončili

Londýn 7. mája (TASR) - Úderom 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) sa vo štvrtok v Spojenom kráľovstve skončili komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie. Obyvatelia Škótska a Walesu vo štvrtok volili svojich zástupcov do regionálnych parlamentov.



Ako informovala rozhlasová stanica BBC, výsledky niektorých volieb budú vyhlásené ešte v noci na piatok - zrejme vrátane doplňovacích volieb Hartlepool.



Výsledok volieb vo Walese by mal byť známy do piatku večera.



Mená starostov v regióne West Midlands by mali byť zverejnené v sobotu popoludní a zloženie škótskeho parlamentu v sobotu večer.



Najneskôr v nedeľu oznámia mená starostov Londýna a oblasti West Yorkshire, ako aj zloženie miestnych a mestských rád v Anglicku.



Konečné výsledky volieb policajných komisárov by mali byť známe do pondelka, dodala BBC.



Vo volebných miestnostiach sa od voličov očakávalo dodržiavanie hygienických opatrení súvisiacich s pandémiou: dodržiavanie povinných rozstupov a používanie dezinfekcie na ruky. Voliči mohli svoje hlasy odovzdať priamo vo volebných miestnostiach alebo prostredníctvom pošty či poverených osôb.



Štvrtkové voľby sú považované za test politiky britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý u Britov "zabodoval" vďaka rýchlej očkovacej kampani proti chorobe COVID-19, ale stratil časť popularity pre nedávno odhalenú aféru súvisiacu s rekonštrukciou jeho služobného bytu. Očakáva sa, že časť voličov mu "spočíta" aj viac ako 127.500 obetí pandémie v Británii.



Sila tábora konzervatívcov sa zrejme premietne do výsledku doplňujúcich volieb v niekdajšej bašte Labouristickej strany - v meste Hartlepool na severovýchode Anglicka -, kde sa očakáva, že labouristického poslanca, ktorý sa vzdal mandátu po obvinení zo sexuálneho obťažovania, nahradí konzervatívec.



Kľúčové sú tieto voľby aj pre tábor sympatizantov nezávislosti Škótska. Ak totiž vládnuci separatisti získajú v miestnom parlamente väčšinu, premiérka Nicola Sturgeonová, šéfka Škótskej národnej strany (SNP), má v úmysle vyvinúť tlak na londýnsku ústrednú vládu, aby mohla usporiadať nové referendum o nezávislosti.



Voľby sú testom i pre lídra labouristickej opozície Keira Starmera, ktorého strana ide k volebným urnám prvýkrát odvtedy, čo sa v apríli 2020 ujal jej vedenia po historickej prehre labouristov v legislatívnych voľbách.



Na rozdiel od Hartlepoolu je Labouristická strana v Londýne v oveľa lepšej pozícii. Päť rokov po tom, čo sa stal prvým moslimským starostom, Sadiq Khan v prieskumoch s prehľadom viedol nad konzervatívcom Shaunom Baileym, konštatovala BBC.