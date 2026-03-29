Komunálne voľby v Srbsku sprevádzajú incidenty
Autor TASR
Belehrad 29. marca (TASR) - Komunálne voľby v desiatich srbských mestách a obciach v nedeľu sprevádzalo množstvo správ o incidentoch, napätých situáciách aj potýčkach pri volebných miestnostiach. Upozornila na to agentúra HINA, informuje TASR.
Zábery odvysielané televíziou Nova TV zachytili potýčku pred miestnym sídlom vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) vo východosrbskom meste Bor, pričom v dopoludňajších hodinách boli hlásené fyzické potýčky aj v meste Bajina Bašta na hranici s Bosnou a Hercegovinou, kde opozičným pozorovateľom prepichli pneumatiky na aute.
Pri mnohých volebných miestnostiach svedkovia zaznamenali výraznú prítomnosť polície, ktorá viackrát zasahovala, aby predišla fyzickým konfliktom.
Z obcí prichádzajú aj správy o údajných útokoch na pozorovateľov zo študentskej kandidátskej listiny, ako aj o nezrovnalostiach pri hlasovaní. Dochádza vraj k fotografovaniu hlasovacích lístkov a výskytu paralelných zoznamov voličov. Pozorovatelia uviedli, že v niekoľkých lokalitách došlo k nárastu žiadostí o hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca, pričom v niektorých obciach predstavovali až päť percent všetkých voličov. Hlásené sú tiež obvinenia z kupovania hlasov.
SNS vo vyhlásení uviedla, že „aktivisti od dnešného rána narušujú, provokujú a ohrozujú občanov v obciach, kde prebiehajú voľby“.
Podľa agentúry HINA sú voľby skúškou pre Vučičovu vládu, ktorú v uplynulých mesiacoch výrazne oslabili masové protesty študentov.
