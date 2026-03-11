< sekcia Zahraničie
Komunálne voľby vo Francúzsku považujú za test pred voľbami prezidenta
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Komunálne voľby vo Francúzsku, ktorých prvé kolo sa bude konať túto nedeľu, sú považované za test politických nálad v krajine pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Ako napísal spravodajský web Politico, otázkou komunálnych volieb nie je, či krajná pravica môže uspieť u voličov na celoštátnej úrovni, ale či ešte vôbec existujú politické sily označované za republikánsky front, ktoré boli v minulosti hrádzou pre extrémistov, píše TASR.
Republikánsky front ako neformálna koalícia politických strán v prezidentských voľbách v rokoch 2017 a 2022 zabezpečila centristovi Emmanuelovi Macronovi víťazstvo nad krajne pravicovou líderkou Marine Le Penovou. Komunálne voľby tak ukážu, či je táto koalícia len oslabená, alebo už zanikla.
V tomto zmysle budú dôležité voľby v prístavnom meste Le Havre, kde post primátora obhajuje bývalý premiér Édouard Philippe, ktorý zostáva jedným z najdôveryhodnejších politikov mainstreamu a v prezidentských voľbách by bol schopný čeliť krajnej pravici.
Súčasné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že na celoštátnej úrovni má priazeň približne 16 percent voličov, čo je dosť na to, aby sa stal zjednocujúcim kandidátom, ak by spojil rozdelený stred politického spektra.
Porážka v Le Havre by Philippove prezidentské ambície zničila. Najnovšie prieskumy naznačujú, že tento scenár by mohol byť reálny: v druhom kole komunálnych volieb Philippovi hrozí prehra s umiernene ľavicovou koalíciou vedenou unionistom Jeanom-Paulom Lecoqom.
Nemenej sledované budú aj voľby v troch stredomorských mestách Nice, Marseille a Toulon, kde sa ukáže, či je krajne pravicové Národné združenie (RN) schopné zmeniť svoju silu na celoštátnej úrovni na vládnutie vo veľkých mestských centrách. A hoci Toulon už predtým zvolil krajne pravicového primátora, víťazstvá v Marseille alebo Nice by znamenali bezprecedentný prielom.
Nice, jedno z najkonzervatívnejších veľkých miest v krajine, bude pravdepodobne najvýraznejším bojiskom: súčasný primátor Christian Estrosi z Macronovej centristickej aliancie sa tam postaví proti Éricovi Ciottimu, prebehlíkovi od konzervatívnych Republikánov (LR), ktorý sa spojil s krajne pravicovým RN.
Súboj Estrosi-Ciotti ukáže, či umiernení konzervatívni voliči nakoniec udržia líniu proti krajnej pravici, alebo či sa k nej v druhom kole prezidentských volieb priklonia. Najnovšie prieskumy ukazujú, že Estrosi by mohol prehrať, čo je znepokojujúce znamenie pre umiernených voličov: ak sú bohatí tradiční republikánski voliči ochotní akceptovať aliancie s RN na lokálnej úrovni, je možné, že neprijateľnosť krajne pravicového prezidenta by sa mohla dramaticky oslabiť.
Hlavné mesto Paríž zostáva odolné voči krajnej pravici, ale nacionalistickí voliči tam čoraz viac uprednostňujú hnutie Znovudobytie (R!) Érica Zemmoura pred RN. Hlavný boj v Paríži sa zrejme odohrá medzi socialistom Emmanuelom Grégoirom a stredopravicovou exministerkou kultúry Rachidou Datiovou.
Kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa vo Francúzsku uskutočnia v dvoch kolách - 15. a 22. marca -, vrcholí a výraznú úlohu v nej zohrávajú sociálne siete.
Prítomnosť na nich sa podľa odborníkov stala nevyhnutnou súčasťou volebnej kampane. Kandidáti si preto čoraz častejšie najímajú komunikačné agentúry, ktoré im pomáhajú s tvorbou videí, stratégiou komunikácie aj prezentáciou na internete.
„Dnes je dobrá volebná kampaň taká, ktorá je prítomná na všetkých komunikačných platformách,“ uviedol riaditeľ agentúry Deux Quatre Paul Brounais.
