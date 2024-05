Komunikáciu českého štátu bude riadiť exšéf Vojenského spravodajstva

Praha 29. mája (TASR) - Česká vláda rozhodla o vytvorení funkcie vládneho koordinátora strategickej komunikácie štátu. Kabinet Petra Fialu tak chce predchádzať nepriateľským vplyvovým operáciám, ktoré smerujú k destabilizácii štátu. V stredu to oznámil podpredseda vlády a minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš s tým, že do funkcie kabinet menoval bývalého šéfa Vojenského spravodajstva Otakara Foltýna, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vládny koordinátor bude podľa Bartoša aktívne nastoľovať témy v spoločnosti, ktoré budú podporovať strategické ciele v oblastiach zásadného národného záujmu. Jeho úlohou bude okrem iného komunikovať s príslušnými ministrami, vedúcimi pracovníkmi štátnej správy, poslancami, ale aj neziskovým sektorom či občianskou spoločnosťou.



"Cieľom je okrem iného predchádzať rôznym nepriateľským vplyvovým operáciám, ktoré smerujú k destabilizácii štátu, budovať dôveru v demokraciu a podporovať súčinnosť občanov s verejnými politikami v oblastiach, ako je bezpečnosť alebo ukotvenie ČR v štruktúrach EÚ a NATO," priblížil zmysel vytvorenia funkcie podpredseda vlády.



Pripomenul nedávne odhalenie propagandistickej mediálnej platformy Voice of Europe, ktorá sa podľa zistení českej Bezpečnostnej informačnej služby pokúšala ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu a jedným z jej cieľov bola špionáž. Boj s dezinformáciami ako strategickej odolnosti štátu označil za zásadný.



Foltýn začne v novej pozícii pôsobiť od štvrtka. Jeho tím, ktorý by malo tvoriť asi desať ľudí, by mal vzniknúť začiatkom júna. Novinárom povedal, že jeho cieľom bude informovať ľudí o základných hodnotových témach štátu jednoducho a zrozumiteľne, aby sa s tým dokázali stotožniť. Chce preto komunikovať autenticky, zábavne a tak, aby vláda takto mohla konkurovať algoritmom sociálnych sietí.



Vláda vlani zrušila post splnomocnenca pre oblasť médií a dezinformácií, agenda pripadla poradcovi pre národnú bezpečnosť. Odborníci často kritizovali Fialov kabinet za to, že v boji s dezinformáciami robí málo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)