Komunisti evidujú porušovanie pravidiel počas volieb v Rusku

Volič vo volebnej miestnosti v Moskve počas parlamentných volieb v Rusku v piatok 17. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Predseda Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) Gennadij Ziuganov v sobotu upozornil, že počas prebiehajúcich volieb do dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - dochádza k porušovaniu zákona o voľbách.Ziuganov v sobotu, v druhý z troch dní hlasovania vo voľbách, podľa agentúry AFP vyzval, aby polícia a Ústredná volebná komisia (ÚVK) reagovali na podnety o "viacerých úplne závažných faktoch" porušovania zákona o voľbách vrátane vhadzovania hlasovacích lístkov neupravených voličmi.O porušovaní pravidiel hlasovania vrátane kupovania hlasov a laxných opatrení pri uskladňovaní hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach upozornila aj organizácia Golos, ktorá monitoruje priebeh volieb v Rusku. Podobné nedostatky odhalili aj viaceré nezávislé médiá.Ziuganov uviedol, že KPRF zaznamenala najmenej 44 závažných prípadov porušenia pravidiel hlasovania a podala sťažnosť na ÚVK. Dodal, že KPRF požiadala o povolenie usporiadať na budúci týždeň protestné zhromaždenia.Spravodajský web Znak v sobotu informoval, že nemenovaný obyvateľ Moskovskej oblasti ponúka ľuďom, ktorí hlasovali za vládnu stranu Jednotné Rusko, po 1000 rubľov (13 eur). Podľa Znaku muž túto platbu podmienil zaslaním dôkazu o hlasovaní prostredníctvom aplikácie na odosielanie správ.Organizácia Golos zasa citovala správy od svojich pozorovateľov a miestnych spravodajských médií o rade zjavných porušení, vrátane hlasovacích lístkov uložených na noc v skrini s rozbitými dverami a či obálok na vloženie hlasovacích lístkov, ktoré sa zdali byť otvorené a potom znova zapečatené.Médiá v Petrohrade zasa informovali o podozrivých prípadoch "kolotočového hlasovania", pri ktorom voliči hlasovali vo viacerých volebných miestnostiach.Novinár agentúry AP videl takýchto voličov - údajne študentov vojenských škôl - v dvoch rôznych volebných miestnostiach; jeden z nich mu na vysvetlenie povedal, že skupina najskôr išla do nesprávnej volebnej miestnosti.Člen jednej z volebných komisií zasa zverejnil video, ktoré zachytáva muža, ako sa pokúša odovzdať niekoľko hlasovacích lístkov. Muž pri konfrontácii s členom volebnej komisie vyhlásil, že hlasovacie lístky dostal na stanici metra.V piatok, v prvý deň hlasovania, sa pred niektorými volebnými miestnosťami vytvárali nečakane dlhé rady a nezávislé médiá v tejto súvislosti naznačovali, že možno ide o prejav toho, že štátne inštitúcie a firmy zamestnancov nútia, aby šli voliť.Agentúra AFP konštatovala, že prokremeľská strana Jednotné Rusko si v Dume zrejme zachová dominantné postavenie, ale niektoré prognózy naznačujú, že by mohla stratiť súčasnú dvojtretinovú väčšinu, ktorá je potrebná na zmeny v ústave.Očakáva sa, že komunisti získajú najväčší podiel zo všetkých kresiel, o ktoré Jednotné Rusko príde.Hoci komunisti iniciatívy Kremľa v parlamente vo všeobecnosti podporujú, fakt, že komunistickí kandidáti majú v týchto voľbách šancu získať poslanecké mandáty na úkor prokremeľských, by bol debaklom Jednotného Ruska, dodala AFP.Komunisti sú tiež vnímaní ako subjekt, ktorý môže mať najväčší osoh z projektu Chytré hlasovanie, propagovaného tímom väzneného opozičného lídra Alexeja Navalného. Cieľom takéhoto taktického hlasovania je "podkopať" Jednotné Rusko radami voličom, ktorí kandidáti sú v najsilnejšej pozícii na porážku kandidátov dominantnej strany.