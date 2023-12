Komunistická strana v Rusku nominovala svojho prezidentského kandidáta

Moskva 23. decembra (TASR) - Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF) nominovala Nikolaja Charitonova za svojho kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Voľba prebehla na straníckom zjazde v Moskovskej oblasti. Charitonov (75) kandidoval za prezidenta v roku 2004, v súboji s prezidentom Vladimirom Putinom vtedy získal 13,8 percenta hlasov.



"Charitonovovu kandidatúru podporila v tajnom hlasovaní drvivá väčšina účastníkov zjazdu," citovali ruské médiá predstaviteľa KPRF Alexandra Juščenka.



Komunistická strana Ruskej federácie je druhou najsilnejšou stranou v ruskej Štátnej dume, od roku 1993 ju vedie Gennadij Zjuganov.



KPRF je na papieri opozičnou stranou, no v praxi podporuje vládnu stranu Jednotné Rusko, konštatuje AFP.



Putin (71) svoju kandidatúru oznámil začiatkom decembra, v prípade víťazstva vo voľbách bude môcť zostať pri moci do roku 2030.



Charitonov pracoval v sovietskej ére ako vedúci kolchozu na Sibíri. Neskôr sa stal členom Agrárnej strany, odnože komunistov. Na tohtotýždňovom straníckom zjazde ocenil sovietsku kolektivizáciu poľnohospodárstva ako "správnu reformu".