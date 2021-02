Komunita LGBT v Rusku má obavy o osud dvoch homosexuálov z Čečenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Moskva 6. februára (TASR) - Mimovládna organizácia Ruská LGBT sieť nahlásila ruským úradom zmiznutie dvoch homosexuálov, ktorí boli zrejme násilne prevezení z mesta Nižný Novgorod do Čečenska. Aktivisti za práva komunity LGBT+ sa obávajú, že v Čečensku, známom perzekúciu homosexuálov, hrozí obom mužom "".Salech Magamadov a Ismail Isajev vlani v lete za pomoci spomínanej mimovládky ušli z Čečenska, kde boli údajne vystavení mučeniu a perzekúciám zo strany bezpečnostných zložiek.Mladíci boli vtedy zadržaní za moderovanie opozičného kanálu na sieti Telegram, ale "" uviedol hovorca siete Tim Bescvet.Obaja mladíci neskôr nahrali na video ospravedlnenie, v ktorom "", že "".Následne im LGBT sieť pomohla z Čečenska utiecť a usadiť sa v Nižnom Nogorode, kde však boli vo štvrtok z neznámeho dôvodu zadržaní a prevezení naspäť do Čečenska.Právnikovi Alexanderovi Nemovovi policajti vo štvrtok vysvetlili, že mladíci boli ako svedkovia v trestnej veci odvezení do čečenského mesta Gudermes. Polícia nespresnila, o aký prípad šlo, ani kde sa nachádzajú.Hovorca organizácie Ruská LGBT sieť Tim Bescvet v sobotu potvrdil, že mladíkov priviezli na policajnú stanicu v Gudermese. Stalo sa tak po tom, ako matka jedného z nich - neplnoletého -, predtým na polícii oznámila jeho nezvestnosť.Bescvet dodal, že v Nižnom Novgorode Magamadova a Isajeva zadržala poriadková polícia a príslušníci tajnej služby FSB.Čečenská republika je pod paľbou kritiky za údajné prenasledovanie homosexuálov už od roku 2017, keď ruský portál Novaja gazeta zverejnil materiály na túto tému.Uvádzalo sa, že tam bolo zadržaných a mučených viac ako sto ľudí a podľa informácií Novej gazety najmenej traja boli zabití.Čečenské úrady odmietli tieto správy ako "". Všemocný vodca tejto kaukazskej republiky Ramzan Kadyrov zvykne tvrdiť, že populácia v Čečensku je výlučne heterosexuálna, takže "".