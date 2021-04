Koncentrácia CO2 v atmosfére napriek pandémii láme rekordy

Washington 8. apríla (TASR) - V zemskej atmosfére je napriek pandémii koronavírusu opäť najviac oxidu uhličitého, odkedy začali pozorovania. Vyplýva to z najnovších meraní observatória na sopečnom ostrove Mauna Loa v americkom štáte Havaj. Informáciu priniesol britský denník The Guardian.



Koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére je momentálne o 50 percent vyššia než na začiatku priemyselnej revolúcie. Dňa 7. apríla namerala spomínaná havajská stanica koncentráciu CO2 v atmosfére na úrovni 418,46 častíc na jeden milión (ppm). Vlani bola priemerná hodnota CO2 v atmosfére 413,94 ppm a očakáva sa, že tento rok to bude približne 416,3 ppm.



Globálne emisie CO2 síce v roku 2020 vzhľadom na pandémiu koronavírusu dočasne klesli, celková koncentrácia tohto plynu v atmosfére však napriek tomu v konečnom dôsledku narástla.



"Emisie síce klesli, stále však produkujeme príliš veľa CO2, takže jeho koncentrácia v atmosfére sa bude aj naďalej zvyšovať - až dovtedy, kým sa nám podarí dostať bližšie k uhlíkovej neutralite," komentoval pre The Guardian profesor Martin Siegert z britskej univerzity Imperial College London.



Podľa Medzivládnej komisie OSN pre klimatické zmeny (IPCC) musí svet dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ak chce udržať nárast globálnej priemernej teploty na hranici 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.



Cesta k uhlíkovej neutralite bude podľa profesora Siegerta náročná, ale nevyhnutná.



Podľa Simona Lewisa z londýnskej univerzity UCL "je ľahké zabudnúť, do akej miery a ako rýchlo našu planétu ovplyvňujú emisie fosílnych palív".



"Trvalo viac ako 200 rokov, kým sa atmosférická koncentrácia CO2 zvýšila o 25 percent, následne však už iba 30 rokov, kým dosiahla úroveň o 50 percent vyššiu oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou," priblížil Lewis.



Stále je však možné zmierniť najhoršie následky klimatických zmien, dodal Lewis. Krajiny sveta však podľa neho musia konať čo najskôr a dramaticky znížiť emisie skleníkových plynov.