Koncentrácia koronavírusu v odpadových vodách v Maďarsku klesá

Budapešť 28. apríla (TASR) - Koncentrácia častíc nového druhu koronavírusu v odpadových vodách v Maďarsku všade klesá, čo naznačuje, že tretia vlna koronavírusovej pandémie by mohla byť na ústupe. Povedal to v stredu pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



Podľa jeho slov to tiež znamená, že klesne počet hospitalizovaných. V súčasnosti sú ale ešte stále veľmi zaťažené jednotky intenzívnej starostlivosti nemocníc, následkom čoho počet úmrtí stále významnejšie neklesá.



Szlávik poznamenal, že k výraznému poklesu počtu infikovaných vírusom SARS-CoV-2 v tejto desaťmiliónovej krajine by bolo potrebné terajší počet takmer štyroch miliónov zaočkovaných zvýšiť o ďalšie dva až tri milióny.



Vakcínou proti koronavírusu doteraz zaočkovali 3.774.221 ľudí, druhú dávku očkovacej látky dostalo 1.773.900 z nich.



Počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v Maďarsku v stredu ráno klesol pod hranicu 6000 na 5907. V súvislosti s týmto ochorením zomrelo za uplynulý deň 188 pacientov. V rovnakom období pribudlo aj 1692 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Na umelej pľúcnej ventilácii je napojených 702 chorých. Aktuálne je nakazených 250.143 osôb, od vypuknutia koronavírusovej pandémie ich v Maďarsku evidujú celkom 774.399. Nákaze dosiaľ podľahlo 27.172 ľudí.