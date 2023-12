Koncern BP zastavil dodávky ropy cez Červené more pre útoky povstalcov

Londýn 18. decembra (TASR) - Nadnárodný energetický koncern BP v pondelok oznámil, že dočasne pozastavuje všetky dodávky ropy cez Červené more. Reaguje tak na útoky na plavidlá zosnované jemenskými húsíjskými povstalcami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v lodnej doprave v Červenom mori sa spoločnosť BP rozhodla dočasne pozastaviť všetku prepravu cez Červené more. Túto preventívnu prestávku budeme priebežne prehodnocovať v závislosti od vývoja okolností v regióne," uviedol BP vo vyhlásení.



Podobné kroky avizovali aj ďalšie spoločnosti vrátane Evergreen Line, jednej z najväčších svetových lodných firiem. Tá v pondelok oznámila, že nebude prepravovať izraelský náklad cez Červené more a svojím kontajnerovým plavidlám nariadi, aby plavbu touto trasou pozastavili až do odvolania.



Všetky kontajnerové lode spoločnosti Evergreen Line na dlhších trasách medzi Áziou a Stredozemným morom, Európou alebo východným pobrežím USA presmerujú okolo Mysu dobrej nádeje – najjužnejšieho cípu Afriky.



Iránom podporovaní húsíovia, ktorí majú pod kontrolou väčšinu územia Jemenu, varovali, že v solidarite s palestínskym militantným hnutím Hamas budú útočiť na všetky lode mieriace do izraelských prístavov.



Jemenskí povstalci predovšetkým podnikajú útoky dronmi a raketami na plavidlá prechádzajúce cez strategický prieliv Báb al-Mandáb. Podľa Reuters nie je jasné, či všetky lode, na ktoré húsíovia zaútočili, skutočne smerovali do Izraela.



Červené more je jednou z najdôležitejších trás na prepravu ropy, pohonných hmôt, ako aj spotrebného tovaru. Dánska dopravná spoločnosť Maersk v piatok označila situáciu v tomto regióne za "alarmujúcu" po tom, čo sa jej dve plavidlá stali terčom útoku.



Najväčšia prepravná spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC) taktiež potvrdila, že z oblasti odkloní svoje plavidlá.