Koncern Northrop Grumman zvýšil kvartálny zisk, zlepšil ročný odhad

West Falls Church 26. októbra (TASR) - Americký zbrojársky koncern Northrop Grumman vykázal za 3. kvartál rast zisku, pričom zároveň prekonal očakávania trhov. Spoločnosť, ktorá podobne ako ďalšie zbrojárske firmy momentálne ťaží z vojnových konfliktov vo svete, opätovne zlepšila vyhliadky celoročného zisku. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Zvyšujúce sa geopolitické napätie podporilo zbrojárske firmy ako RTX či Lockheed Martin. Aj tieto spoločnosti zaznamenali dobré hospodárske výsledky a zlepšili vyhliadky na celý rok. To isté platí aj pri koncerne Northrop Grumman, jednom z najväčších výrobcov zbraní a obranných systémov na svete.



Spoločnosť so sídlom vo West Falls Church vo Virgínii koncom tohto týždňa oznámila, že zisk za 3. kvartál dosiahol takmer 1,03 miliardy USD (951,5 milióna eur). Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka vykázala firma zisk na úrovni 937 miliónov USD.



Zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol na akciu 7 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 6,18 USD. Výsledky výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s týmto ziskom iba na úrovni 6,07 USD.



Tržby predstavovali takmer 10 miliárd USD. Oproti 3. štvrťroku 2023 sa tak zvýšili o 2,3 %.



Čo sa týka celoročného výhľadu, v prípade tržieb ho Northrop Grumman ponechal na pôvodnej úrovni. To znamená, že aj naďalej počíta s celoročnými tržbami v rozsahu od 41 miliárd do 41,4 miliardy USD.



Opätovne však zlepšil vyhliadky celoročného upraveného zisku na akciu po tom, ako tento ukazovateľ zlepšil už v júli tohto roka. Teraz ho opäť posunul nahor a zatiaľ čo pred tromi mesiacmi počítal so ziskom na akciu v rozmedzí od 24,90 do 25,30 USD, teraz odhaduje, že dosiahne od 25,65 do 26,05 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0825 USD)