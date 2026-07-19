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Koncert Bad Bunnyho v Miláne prerušila silná búrka s krúpami
Podľa hasičov niekoľko divákov utrpelo zranenia, keď ich do hlavy zasiahli veľké krúpy.
Autor TASR
Rím 19. júla (TASR) - Koncert portorického speváka Bad Bunnyho v talianskom meste Miláno museli v sobotu večer predčasne ukončiť pre silnú búrku s krupobitím. Areál dostihovej dráhy Ippodromo SNAI San Siro tak muselo opustiť približne 80.000 návštevníkov, informovali talianske agentúry ANSA a Adnkronos.
Podľa hasičov niekoľko divákov utrpelo zranenia, keď ich do hlavy zasiahli veľké krúpy. Záchranári ošetrili zranených priamo na mieste.
Bad Bunny (32), vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio, patrí medzi najúspešnejších interpretov latinskoamerickej hudby súčasnosti. Preslávil sa spájaním štýlov reggaeton, latin trap a pop. Jeho sobotňajšie vystúpenie v Miláne organizátori ukončili približne po 30 minútach. Zatiaľ nie je známe, či sa jeho koncert uskutoční v náhradnom termíne.
Podľa hasičov niekoľko divákov utrpelo zranenia, keď ich do hlavy zasiahli veľké krúpy. Záchranári ošetrili zranených priamo na mieste.
Bad Bunny (32), vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio, patrí medzi najúspešnejších interpretov latinskoamerickej hudby súčasnosti. Preslávil sa spájaním štýlov reggaeton, latin trap a pop. Jeho sobotňajšie vystúpenie v Miláne organizátori ukončili približne po 30 minútach. Zatiaľ nie je známe, či sa jeho koncert uskutoční v náhradnom termíne.