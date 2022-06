Koncert k platinovému jubileu si na BBC pozrelo vyše 11 miliónov ľudí

Londýn 5. júna (TASR) - V priemere 11,2 milióna ľudí v Spojenom kráľovstve sledovalo na televíznej stanici BBC One sobotňajšie slávnostné podujatie venované 70. výročiu nástupu britskej kráľovnej Alžbety II. na trón.



Informovala o tom v nedeľu samotná BBC.



Na koncerte pred Buckinghamským palácom - panovníčkiným sídlom v Londýne - vystúpili hviezdy ako Diana Rossová, George Ezra, Queen+Adam Lambert, Rod Stewart, Hans Zimmer, Alicia Keysová, Nile Rodgers, Andrea Bocelli či Duran Duran.



Podujatie s účasťou kráľovskej rodiny v publiku prinieslo verejnoprávnej spoločnosti BBC najvyššiu sledovanosť v tomto roku. Maximálna úroveň bola 13,4 milióna divákov.



Na koncerte vystúpili s prejavmi aj princ Charles a princ William. Koncert sledovalo 22.000 držiteľov špeciálnych vstupeniek, pričom 10.000 z nich bolo poskytnutých verejnosti. Ďalšie desaťtisíce ľudí sa zhromaždili v blízkom okolí.



Sledovanosť sobotňajšieho večerného podujatia prekonala mnohé iné nedávne významné podujatia - májová Pesničková súťaž Eurovízie i kráľovnino vianočné posolstvo z vlaňajšieho decembra sledovalo na stanici BBC One priemerne 8,9 milióna divákov.



BBC ďalej uviedla, že na mediálnom trhu v Spojenom kráľovstve mala 74,3-percentný podiel. "Platinum Party at the Palace (oficiálny názov podujatia) bol na BBC One zatiaľ najsledovanejším programom roka," dodala verejnoprávna spoločnosť vo vyhlásení.



Koncert naživo vysielali tiež BBC Radio 2 a BBC iPlayer.



Kráľovná, ktorú v uplynulých mesiacoch trápia problémy s mobilitou, sa na podujatí nezúčastnila. Štvordňové oficiálne oslavy sa zavŕšia nedeľnými pouličnými sprievodmi v celej krajine.



Alžbeta II., ktorá v apríli oslávila svoje 96. narodeniny, je najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou. Jej manžel, princ Philip, zomrel vlani ako 99-ročný, krátko pred dosiahnutím storočnice.