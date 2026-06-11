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Koncert ku Dňu Ruska na Červenom námestí nebude prvýkrát od roku 2003
Presúva sa na iné miesto.
Autor TASR
Moskva 11. júna (TASR) - Prvýkrát od roku 2003 sa slávnostný koncert pri príležitosti Dňa Ruska nebude 12. júna konať na Červenom námestí v centre Moskvy, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR. Hoci organizátori pôvodne avizovali ako dejisko podujatia Červené námestie, neskôr upozornili, že sa presúva na iné miesto. Dôvody tejto zmeny neboli oficiálne oznámené.
V poslednom období sa však v Moskve sprísnili bezpečnostné opatrenia v súvislosti s obavami z možných útokov ukrajinských dronov, ktoré sa spájali aj s oslavami Dňa víťazstva 9. mája. Vtedy bola vojenská prehliadka v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skrátená a uskutočnila sa bez prezentácie vojenskej techniky. Jej prípravy sprevádzala dohoda o trojdňovom prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň podpísal dekrét, ktorým „povolil“ jej konanie.
Koncerty na Červenom námestí sa 12. júna konali každoročne od roku 2003, keď bol Deň prijatia deklarácie o štátnej suverenite Ruskej federácie oficiálne premenovaný na Deň Ruska.
Tohtoročný koncert má názov V jednote národov je sila Ruska. Vystúpiť na ňom majú umelci, o ktorých je známe, že podporujú ruského prezidenta Vladimira Putina a vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine, napr. Šaman, Nadežda Babkinová, Oleg Gazmanov či Grigorij Leps.
Podľa ruských médií bolo podujatie z Červeného námestia presunuté do kultúrneho centra Mossoviet, aj keď televízia Rossija 1 avizovala jeho odvysielanie z arény CSKA.
Ruské exilové médiá podotkli, že dôvod zmeny dejiska koncertu nie je známy. Na Červenom námestí sa pritom naďalej konajú veľké podujatia pre verejnosť - naposledy tam od 4. do 7. júna bol knižný festival.
V poslednom období sa však v Moskve sprísnili bezpečnostné opatrenia v súvislosti s obavami z možných útokov ukrajinských dronov, ktoré sa spájali aj s oslavami Dňa víťazstva 9. mája. Vtedy bola vojenská prehliadka v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skrátená a uskutočnila sa bez prezentácie vojenskej techniky. Jej prípravy sprevádzala dohoda o trojdňovom prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň podpísal dekrét, ktorým „povolil“ jej konanie.
Koncerty na Červenom námestí sa 12. júna konali každoročne od roku 2003, keď bol Deň prijatia deklarácie o štátnej suverenite Ruskej federácie oficiálne premenovaný na Deň Ruska.
Tohtoročný koncert má názov V jednote národov je sila Ruska. Vystúpiť na ňom majú umelci, o ktorých je známe, že podporujú ruského prezidenta Vladimira Putina a vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine, napr. Šaman, Nadežda Babkinová, Oleg Gazmanov či Grigorij Leps.
Podľa ruských médií bolo podujatie z Červeného námestia presunuté do kultúrneho centra Mossoviet, aj keď televízia Rossija 1 avizovala jeho odvysielanie z arény CSKA.
Ruské exilové médiá podotkli, že dôvod zmeny dejiska koncertu nie je známy. Na Červenom námestí sa pritom naďalej konajú veľké podujatia pre verejnosť - naposledy tam od 4. do 7. júna bol knižný festival.