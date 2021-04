Koncert s 5000 ľuďmi potvrdil, že podujatia môžu byť bezpečné

Barcelona 27. apríla (TASR) - Koncert s približne 5000 návštevníkmi, ktorý sa uskutočnil 27. marca v Barcelone, nebol udalosťou s "masívnym šírením" koronavírusu SARS-CoV-2. To potvrdzuje, že podobné podujatia môžu byť v prípade dodržiavania primeraných opatrení bezpečné, informovala v utorok španielska verejnoprávna televízia RTVE na svojej webovej stránke.



Účastníci koncertu absolvovali PCR testy 14 dní po podujatí, píše agentúra AFP.



Spomedzi 4952 návštevníkov koncertu malo pozitívny test len šesť osôb, z ktorých štyri sa nakazili mimo koncertu, uvádza RTVE s odvolaním sa na zdravotníkov. Výskyt nákazy medzi účastníkmi 14 dní po koncerte podľa expertov nepreukázal šírenie ochorenia COVID-19 počas koncertu.



Koncert kapely Love of Lesbian sa konal v mnohoúčelovej športovej hale Palau Sant Jordi v Barcelone. Španielske úrady organizátorom koncertu udelili špeciálne povolenie. Cieľom bolo zistiť, či takéto podujatia - za dodržania prísnych hygienických opatrení - môžu byť bezpečné aj počas pandémie.



Podmienkou na vstup bol negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorí museli účastníci absolvovať v deň koncertu na jednom z odberových miest.



Účastníci mali počas podujatia na tvárach respirátory typu FFP2; nemuseli však dodržiavať povinné rozstupy vyplývajúce z epidemických opatrení. Ľudia boli rozdelení do troch zón a v priestoroch bolo zabezpečené vetranie.