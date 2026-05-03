Koncert Shakiry na pláži v brazílskom Riu prilákal dva milióny ľudí

Fanúšikovia zaplnili pobrežie pláže Copacabana, aby si pozreli bezplatný koncert Shakiry v Riu de Janeiro v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Speváčka sa na pódiu objavila oblečená v brazílskych národných farbách krátko po 23.00 h miestneho času (04.00 h SELČ) s viac ako hodinovým meškaním.

Autor TASR
Rio de Janeiro 3. mája (TASR) - Na bezplatný koncert kolumbijskej popovej superhviezdy Shakiry prišlo v sobotu na pláž Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro približne dva milióny ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Štyridsaťdeväťročná speváčka sa na pódiu objavila oblečená v brazílskych národných farbách krátko po 23.00 h miestneho času (04.00 h SELČ) s viac ako hodinovým meškaním. „Dva milióny ľudí. Vlčica sa v Riu zapísala do histórie,“ napísal na sociálnej sieti X primátor Ria Eduardo Cavaliere.

Brazília, milujem ťa! Je magické pomyslieť si, že sme tu, milióny duší spolu, pripravení spievať, tancovať, byť dojatí a pripomínať svetu, na čom skutočne záleží,“ povedala speváčka v portugalčine. „Na toto vystúpenie nikdy nezabudnem,“ dodala na konci vyše dvojhodinového koncertu.

Návštevníci si mohli užiť tie najväčšie hity vrátane piesní Waka Waka či Whenever, Wherever. Súčasťou setlistu boli aj piesne ako Hips Don't Lie, La Tortura alebo She Wolf.

Copacabana v uplynulých rokoch hostila viaceré popové superhviezdy. Koncert Madonny v roku 2024 navštívilo približne 1,6 milióna fanúšikov, Lady Gaga minulý rok prilákala na pláž asi 2,1 milióna ľudí.
